Gerhard Wegner wurde 1953 geboren und ist Leiter des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD. Studiert hat er evangelische Theologie in Göttingen und Nairobi, von 1983 bis 1991 war er Pastor in Celle und Springe.

In den USA wird Reichtum von Christen zum Teil als Gottes Lohn interpretiert. Was sagen Sie als Protestant dazu?

Gerhard Wagner: Im Protestantismus gibt es zwei idealtypische Strömungen: Die lutherische Richtung, die sich bei uns und auch in Skandinavien entwickelt hat, setzt stark auf den Sozialstaat. Luther war ein Vordenker des Sozialstaates und er verdammte Kapitalisten wie Fugger und Welser. Luther war ein Antikapitalist. Die zweite Richtung ist die calvinistisch-reformierte, die sich in angelsächsischen Ländern verbreitete. Sie setzt auf den Einzelnen, und dass er möglichst viel aus seinen Möglichkeiten macht. In der lutherischen Tradition ist Reichtum dagegen ein von Gott anvertrautes Gut, aus dem Menschen etwas für andere Menschen machen sollen.

Könnte man nicht den Eindruck gewinnen, dass die lutherische Ethik immer mehr durch die calvinistische ersetzt wird?

Bis 2008 ja. Das nennt man Neoliberalismus. Öffentlicher Wohlstand ging in privaten Reichtum über. Das hatte sich etwa beim städtischen Wohnungsbau oder bei der Rente voll durchgesetzt. Die Riester-Rente ist ja eine Rente für Wohlhabende. Denen, die sie bräuchten, nutzt sie gar nichts. Seit der Krise 2008 ist die Entwicklung aber rückläufig.

Theologe Gerhard Wegner. (HC Plambeck und FR, HC Plambeck)

Wie wäre vermutlich Luthers Haltung heute gegenüber der Wirtschaftsordnung, die wir in Deutschland kennen?

Luther würde die soziale Marktwirtschaft in Kombination mit einem entwickelten Sozialstaat verteidigen. Diese Ordnung kombiniert am besten wirtschaftlichen Sachverstand – den Luther wahrlich schätzte – und sozialen Ausgleich sowie den Kampf gegen Armut. Er würde diese Ordnung sowohl gegen den neoliberalen Turbokapitalismus, der alles Soziale zerstört, und auch gegen eine sich sozialistisch nennende Verstaatlichung der Gesellschaft verteidigen.

Was bedeutet das für Christen, die sich als Lutheraner verstehen?

Sie sollten den Weg der sozialen Marktwirtschaft kritisch begleiten und sie beständig weiter entwickeln, heute hin zu einer stark nachhaltigen Ökosozialen Marktwirtschaft.

Die evangelisch-lutherische Kirche ist selber ein Wirtschaftsunternehmen, verpachtet Land, legt Geld an. Dabei ist sie auf einen Zinsertrag aus, obwohl Luther Zinsen ablehnte. Handelt die Kirche richtig? Kann Luther in wirtschaftlichen Fragen überhaupt noch Orientierung in einer Welt bieten, die sich in 500 Jahren stark gewandelt hat?

Die Kirche unterliegt dabei strikten Maximen, die sich mit den Grundanliegen Luthers, die Herrschaft des Finanzkapitals zu brechen, durchaus decken. Auf der anderen Seite würde auch Luther heute wesentlich komplexer in Sachen Finanzmärkte argumentieren als er dies in der doch relativ einfachen Welt des 16. Jahrhunderts getan hat.

Es gibt eine internationale Gruppe von Theologen und Laien unter dem Namen „Radicalizing Reformation“, die in ihren neu formulierten 95 Thesen unter anderem fordert, die Eigentumsordnung, die Geldordnung und die Definition von Arbeit zu verändern. Was müsste sich aus Ihrer Sicht bei diesen Themen ändern?

Ich sehe zur Zeit vor allen Dingen die große Notwendigkeit, die unglaublich ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland und in der Welt anzugreifen. Es kann nicht sein, dass immer weniger Menschen über das Schicksal aller anderen entscheiden, weil sie so viel besitzen. Das hätte auch Luther auf die Palme gebracht. Ändern kann man das zum Beispiel durch eine deutlich höhere Erbschaftssteuer bei großen Vermögen. Aber die Chance, das zu ändern, hat man in Berlin gerade verpasst.

Das Gespräch führte Joachim Göres.

Das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD hat eine Schriftenreihe unter dem Titel „Reformation heute“ herausgegeben, in dem Luthers Aussagen zu bestimmten Themen und die Relevanz für heute beleuchtet werden. Die jeweils rund 40 Seiten umfassenden Hefte gibt es zu Themen wie Reformation, Nachhaltigkeit, Beruf, Genossenschaften, Kapitalismus, Sozialismus, Wirtschaftsethik, Sozialstaat, Gleichheit, Revolution, Gerechtigkeit, soziale Marktwirtschaft und Liebe. Sie kosten jeweils 2,95 Euro plus Porto und können per Telefon unter 05 11 / 554 74 10 oder per E-Mail an info@si-ekd.de bestellt werden. Mehr Informationen zur Themenreihe unter www.ekd.de.