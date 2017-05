Die Rolling Stones kommen im September nach Hamburg. (dpa)

Die Rolling Stones haben immer noch nicht genug „Satisfaction“. Sie gehen wieder auf Europa-Tour, und an diesem Freitag startet um zwölf Uhr im Internet der offizielle Vorverkauf für die drei Deutschland-Konzerte in Hamburg, Düsseldorf und München. Mit jedem Ticket, das verkauft wird, verdient auch ein Unternehmen mit, das seinen Verwaltungssitz in Bremen hat: CTS Eventim.

Dabei kommt einiges zusammen. Denn für das Auftaktkonzert ihrer Tour im Hamburger Stadtpark am 9. September kosten die teuersten Tickets 680 Euro plus Gebühren. Dort auf der Festwiese ist Platz für bis zu 80.000 Zuschauer. Sollten alle Eintrittskarten quer durch alle Preisgruppen verkauft sein, macht das nur allein für das Hamburg-Konzert einen Umsatz von mehr als sieben Millionen Euro. Angesichts der Tatsache, dass seit Jahren die die Erlöse aus dem Verkauf von Platten und CDs sinken, wird für Bands wie den Stones der Gewinn aus Konzerten immer wichtiger.

Fans äußern ihren Unmut

Einigen Fans ist das zu viel. Auf der Facebook-Seite der Stones schreibt Frank Laux: „Bei den Preisen kann und will ich nicht dabei sein. Was für eine Enttäuschung.“ Es gibt noch weitere Beispiele, wie andere ihren Unmut über die teilweise horrenden Ticketpreise äußern. Doch wie kommt dieser Ticketpreis eigentlich zustande?

Der Sprecher des Konzertveranstalters FKP Scorpio, Bernd Zerbin, gewährt zumindest einen kleinen Einblick in die Preisgestaltung. Da ist zum einen der Veranstaltungsort Festwiese im Hamburger Stadtpark: „Wir bauen alles auf einer grünen Wiese auf. Dementsprechend ist auch eine komplette Infrastruktur nötig. Das sind dann nicht nur Toiletten und Zäune, sondern auch Strom, Sicherheit und sämtlichen Absperrungen. Das kostet einfach auch Geld.“ Und auf der anderen Seite sind gerade bei der Sicherheit spätestens seit dem Unglück auf der Loveparade in Duisburg 2011 die Anforderungen gestiegen.

Nichtsdestotrotz ist Zerbin der Ansicht, dass die Fans bereit sind, für die Stones entsprechend viel zu bezahlen. Von den teuersten Tickets für mehr als 680 Euro werden 450 Karten in den Verkauf gehen. Dabei handelt es sich um Stehplätze ganz nahe der Bühne. „Dichter dran geht nicht“, sagt Zerbin.

Kosten für klassische Stehplätze

Und er meint: „Gar keine Frage, diese exklusiven Plätze sind durchaus nicht preiswert. Aber es ist jetzt nicht so, dass jemand, der die Rolling Stones zum ersten Mal sehen möchte, gezwungen wäre, so tief in die Tasche zu greifen.“ Das Gros der Tickets, also die klassischen Stehplätze, kosten zwischen 105 und 149 Euro. Davon soll es für das Konzert auf der Festwiese 45.000 Karten geben.

Konzertveranstalter FKP Scorpio steht allerdings nicht allein für sich. Denn das Unternehmen gehört mehrheitlich zu CTS Eventim. Damit verdient der Ticket-Platzhirsch also auch indirekt an der Organisation der Konzerte mit. Hanns-Wolfgang Trippe aus der Nähe von Bonn, der im Theater-Management tätig ist und sich in der Branche auskennt, sagt: „So hat Eventim auch den Erlösanteil, den der Veranstalter erwirtschaftet. Aus den Ticketgebühren hat Eventim dagegen maximal einen Umsatz von 20 Prozent.“

Seit Jahren will sich CTS Eventim nicht nur auf das Geschäft mit den Eintrittskarten verlassen, von denen sie europaweit mehr als 110 Millionen pro Jahr verkaufen. In der Vergangenheit hat das Unternehmen auch die Mehrheit an anderen namhaften Konzertveranstaltern in Deutschland übernommen. Die Mehrheit der Ticketeinnahmen lande nach Angaben von Trippe allerdings bei der Band: „Die Rolling Stones glauben, dass der Markt das hergibt. Doch irgendwann ist der Bogen auch überspannt.“

Warnung vor Wiederverkäufern

Aber es gibt noch andere, die meinen, noch mehr mit den Tickets verdienen zu können. Bereits in den vergangenen Tagen, also noch vor dem offiziellen Verkaufsstart der Konzerttickets, wurden im Internet bereits Karten zu „überteuerten Preisen“ angeboten. Experten sprechen hier von einem sogenannten Sekundärmarkt. An diesen Mehrkosten verdienen weder die Stones noch der Konzertveranstalter. Die Verbraucherzentrale Bremen warnte bereits vor solchen Tickets und bezog sich auf einen Fall bei der Verkaufsplattform TicketTube.

Hierbei handelt es sich nur um einen Ticketwiederverkäufer. Das bedeutet: TicketTube erwirbt oder bestellt selbst Tickets und verkauft diese weiter an Konzertbesucher. Jedoch gibt die Firma keine Garantie für eine Lieferung der bestellten Karten, da sie diese selbst nicht vorrätig haben. Das kritisiert auch CTS-Eventim-Sprecher Christian Steinhof: „Wenn Ticketkontingente den Zweitmarkt erreichen, bevor Fans eine Chance haben, sie zu erwerben, ist dies weder im Sinne der Künstler noch der Veranstalter.“

Das wäre wohl auch nicht im Sinne des Bremers Klaus-Peter Schulenberg, Vorstandsvorsitzender von CTS Eventim. Denn die Stones waren sein erstes Mega-Konzert, das er 1977 zusammen mit Fritz Rau veranstaltete. Und so startet der offizielle Vorverkauf an diesem Freitag im Internet um zwölf Uhr auf eventim.de, am Sonnabend ab zehn Uhr an den restlichen Ticketschaltern. Die Online-Abonnenten von bild.de dürfen schon morgens ab acht Uhr kaufen – wieder einer mehr, der mitverdienen möchte.