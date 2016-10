Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schlichtung gescheitert Auch Bremen könnte von Eurowings-Streik betroffen sein

Der Tarifkonflikt mit dem Kabinenpersonal bei der Lufthansa-Tochter Eurowings in Deutschland eskaliert: Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo kündigte ab dem kommenden Montag Streiks an. Auch in Bremen bietet die Airline Flüge an.