Geschäft geschlossen könnte auch bald bei der Butlers-Filiale in der Katharinenstraße stehen. (dpa)

Den Angaben zufolge wurde Jörg Bornheimer von der Wirtschaftskanzlei Görg zum vorläufigen Insolvenzverwalter der Butlers GmbH & Co KG sowie der Butlers Handel GmbH bestellt. Ein Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters sagte, dass das Ziel die Sanierung des Unternehmens sei. Den Angaben zufolge sollen alle Filialen und der Online-Shop normal geöffnet bleiben.

In Bremen ist Butlers mit einer Filiale in der Katharinenstraße vertreten. Der Standort in der Obernstraße wurde vor Kurzem aufgegeben. Die Gehälter der gut 1000 Mitarbeiter in mehr als 100 Filialen in Deutschland, Österreich, Großbritannien und der Schweiz sind den Angaben zufolge gesichert. Butlers verkauft Wohnaccessoires, Dekorationsartikel, Möbel und Geschenke. Der Jahresumsatz der Gruppe lag zuletzt bei etwa 95 Millionen Euro.