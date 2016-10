Daimler-Chef Dieter Zetsche präsentierte in Paris die neue Serie Mercedes EQ - künftig sollen solche Autos auch in Bremen produziert werden. (Reuters)

Gerade erst hat Kellog's angekündigt, Bremen den Rücken zu kehren, doch es gibt noch Hoffnung für den Industriestandort Bremen. Der Automobilhersteller Daimler überlegt, elektrische Autos in Norddeutschland produzieren zu lassen. Daimer-Chef Dieter Zetsche sprach vor dem Club der Hamburger Wirtschaftsjournalisten Bremen eine nicht unwichtige Rolle bei der E-Mobilität zu. Das erste EQ-Fahrzeug werde wohl in Bremen produziert, sagte Zetsche. Unter der neuen Marke EQ bündelt Daimler alle Elektro-Aktivitäten - von der Elektrifizierung der Fahrzeuge über Produktion von Energiespeichern bis zum nachhaltigen Batterierecycling, wie Zetsche erläuterte.

Sowohl für Bremen als auch für das Werk Sindelfingen bei Stuttgart hat der Konzern Absichtserklärungen mit dem Betriebsrat unterschrieben, wonach dort künftig E-Autos gebaut werden sollen. In Hamburg-Harburg sollen ebenfalls Komponenten für E-Autos gefertigt werden. In die Werkserweiterung sollen nach Angaben des Daimler-Chefs bis 2021 rund 500 Millionen Euro fließen. "Spätestens 2025 wollen wir unseren Wettbewerbern in Sachen E-Mobilität die Rücklichter zeigen - egal ob sie aus Bayern kommen oder aus Kalifornien", kündigte der Daimler-Chef an. "Das ist ambitioniert, aber es ist auch erreichbar." (dpa)