Betriebsratsvorsitzende Daniel Müller hat bereits im Dezember gegenüber dem WESER-KURIER geäußert, dass er Entlassungen im „hohen Umfang“ erwarte. (dpa (Archivbild))

Die Lloyd-Werft soll nach Angaben von Radio Bremen etwa zwölf Millionen Euro für Abfindungen bereitgestellt haben. Das soll aus Unterlagen hervorgehen, die dem Sender vorliegen. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Gerüchte über Entlassungen, von mehr als 100 Mitarbeitern war die Rede. Die Höhe der einzelnen Abfindungen soll sich nach Alter und Dienstzeit der betroffenen Mitarbeiter orientieren. Höchstens sollen 150.000 Euro gezahlt werden.

Der Betriebsrat habe laut Radio Bremen entsprechende Verhandlungen mit der Geschäftsführung bestätigt, wolle sich aber noch nicht zu Details äußern. Seinen Angaben zufolge sei die Vereinbarung noch nicht beschlossen und unterschrieben. Die Unternehmensführung der Werft habe sich dazu nicht geäußert. Knapp über 400 Arbeitsplätze hat die Werft, von den Entlassungen sollen nach bisher unbestätigten Angaben etwa ein Drittel der Mitarbeiter betroffen sein.

Betriebsratsvorsitzende Daniel Müller hatte bereits im Dezember gegenüber dem WESER-KURIER geäußert, dass er Entlassungen im „hohen Umfang“ erwarte. In Schieflage ist die Werft geraten, nachdem der Mutterkonzern – die asiatische Genting-Gruppe – bereits zugesagte Aufträge aus Bremerhaven abgezogen und sie an die drei Werftstandorte an der Ostsee verlagert hatte. Dort sollen demnächst Hochsee-Kreuzfahrtschiffe gebaut werden.