Mercedes hat in Tuscaloosa in Alabama ein eigenes Werk. Hier werden die SUVs der Marke gebaut, aber auch die abssatzstarke C-Klasse. (Mercedes-Benz/dpa)

Deutschen Autobauern könnten schwierige Zeiten bevorstehen, sollte Donald Trump seine Äußerungen in die Tat umsetzen. Im Interview mit der „Bild“ und der Londoner „Times“ hat der künftige US-Präsident Strafzölle für Fahrzeuge angedroht, die nicht in den USA gebaut wurden. „Sie können Autos für die USA bauen, aber sie werden für jedes Auto, das in die USA kommt, 35 Prozent Steuern zahlen“, so Trump.

Dabei blieb zunächst offen, ob er nur von Einfuhren aus dem Nachbarland Mexiko oder im Allgemeinen sprach. Fast alle deutschen Hersteller bauen bereits Autos in dem US-Nachbarland oder planen dort eine Produktion. Für die deutschen Konzerne könnte das mit großen Problemen verbunden sein. Sie müssten die Preise für die Kunden so weit nach oben setzen, dass viele Autos praktisch unverkäuflich wären. Der Absatz würde drastisch zurückgehen. Für die deutschen Autobauer sind die USA der zweitgrößte Exportmarkt nach China.

Als konkretes Beispiel nannte Trump BMW: „Ich liebe Mexiko, ich mag den Präsidenten, ich mag alle Leute – aber ich würde BMW sagen, wenn sie eine Fabrik in Mexiko bauen und Autos in die USA verkaufen wollen ohne eine 35-Prozent-Steuer, dann können sie das vergessen.“ Ab 2019 will das Unternehmen im Werk in San Luis Potosí in Mexiko 3er-Limousine bauen. Der Konzern aus München gibt sich aber gelassen und hält an seinen Plänen fest. „Die BMW Group ist in den USA zu Hause“, erklärte der Autobauer. „Die Produktion ist für den Weltmarkt bestimmt. Somit wird das Werk in Mexiko die bisherigen 3er-Prouktionsstätten in Deutschland und China ersetzen.“

VDA erwartet Widerstand im US-Kongress

Wegen der Ankündigungen von Trump äußert sich der Verband der Automobilindustrie (VDA) besorgt – rät jedoch dazu, abzuwarten. „Es muss sich erst noch zeigen, ob und wie diese Ankündigungen künftig von der US-Administration umgesetzt werden“, sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann. „Im US-Kongress dürfte es gegen Importsteuer-Pläne erheblichen Widerstand geben.“

Dennoch ist davon auszugehen, dass sich auch andere deutsche Autokonzerne Gedanken über die Äußerungen von Donald Trump machen. Zwar hat Mercedes nach einer Hochrechnung des Car-Instituts der Uni Duisburg-Essen im vorigen Jahr mit 370 000 Autos mehr Autos in den USA produziert, als sie dort verkauft haben (340 000). Dennoch müssen manche Modelle der Stuttgarter in das Land exportiert werden – und das beträfe dann auch Bremen.

„Der SL und der EQ sind typische Fahrzeuge, die auch für den Export bestimmt sind“, sagt ein Mercedes-Sprecher. Sie werden beziehungsweise sollen in der Hansestadt gebaut werden. Die C-Klasse, für die die Fabrik in Sebaldsbrück das weltweite Lead-Werk ist, wird bereits in Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama produziert. Trumps Äußerungen wollte der Sprecher aber nicht kommentieren. Stattdessen verwies er auf „das große Maß an Wertschöpfung“, das Mercedes in den USA leiste. So habe der Konzern dort etwa 22 000 Mitarbeiter an mehr als 20 Standorten, hinzu kämen vier Forschungszentren.

Zölle dürften Audi und VW hart treffen

Bei Volkswagen sieht die Bilanz ganz anders aus: Auf 590 000 in den USA verkaufte Fahrzeuge kommt laut Car-Institut eine Fertigung in den Staaten von nur 75 000 Autos. Für die Marken Audi und Porsche, die hohe Gewinne vor Ort machen, gibt es überhaupt keine Fertigungskapazitäten. Audi hat Ende September vielmehr just in Mexiko ein neues Werk eröffnet.

„Die Strafzölle würden vor allem Audi und VW sehr hart treffen, da sie viel in Mexiko produzieren“, sagt Ferdinand Dudenhöffer vom Car-Institut. „Denn die amerikanischen Kunden werden die höheren Preise nicht hinnehmen.“ Er kann sich vorstellen, dass deutsche Autobauer versuchen, die Preiserhöhung für die US-Kunden abzufedern, indem sie ihre eigene Gewinnmarge verkleinerten. Doch ganz ohne Verteuerung ginge es wohl nicht. „Damit kann Trump wohl kurzfristig die Produktion aus Mexiko zurückholen“, sagt Dudenhöffer. Auf lange Sicht nehme die US-Wirtschaft dadurch aber Schaden.