Das Netz der Telekom ist gestört. (dpa)

Ausmaß und Umfang des Problems seien unbekannt, sagte ein Telekom-Sprecher. Betroffen waren am Sonntag Internet, Telefonie und Fernsehen.

Der Konzern riet seinen Kunden, den Router kurz vom Netz zu trennen. Nach Informationen der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" soll es sich wohl um eine bundesweite Störung handeln. Schwerpunkte seien das Ruhrgebiet, die Region rund um Frankfurt am Main sowie die Großstädte Hamburg und Berlin.

Von den massiven Störungen bei Anschlüssen der Deutschen Telekom sind nach Angaben des Unternehmens bundesweit rund 900.000 sogenannte Router betroffen. Das sagte ein Sprecher am Montagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Die Geräte dienen der Einwahl ins Netz der Telekom und ermöglichen damit Telefonie, Internet und auch den Online-Fernsehempfang. Am frühen Morgen sei eine neue Software in das Netz eingespeist worden, die den Fehler beheben soll.

Die Störung betreffe zwar das gesamte Bundesgebiet, aber nur bestimmte Router-Typen. Derzeit werde untersucht, welche das genau seien. (dpa)