EWE-Chef Brückmann (dpa)

Die Sitzung dauerte Stunden, doch die Entscheidung fiel am Ende deutlich aus. Das Präsidium des EWE-Aufsichtsrats empfiehlt, den Vorstandsvorsitzenden des Oldenburger Energiekonzerns abzuberufen – einstimmig. Das ist das Ergebnis eines außerordentlichen Treffens am Dienstag. Matthias Brückmann steht damit vor dem Aus.

Sein Amt wird er bis zur nächsten Sitzung des Kontrollgremiums bereits ruhen lassen, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Nach Wunsch des achtköpfigen Präsidiums soll der gesamte Aufsichtsrat Brückmann dann am 22. Februar mit sofortiger Wirkung entlassen. Bereits in zwei Wochen könnte er demnach nicht mehr zum Vorstand gehören.

Das Präsidium zieht damit die Konsequenzen aus Brückmanns Spendenaffäre. „Unser Ziel und Auftrag ist es, in dieser Situation weiteren Schaden vom Unternehmen abzuwenden sowie Ruhe und Stabilität wiederherzustellen“, sagte Stephan-Andreas Kaulvers, Aufsichtsratsvorsitzender der EWE AG.

Präsidium entscheidet einstimmig gegen Brückmann

Im vergangenen Jahr hatte Matthias Brückmann eine Spende in Höhe von 253.000 Euro an die Stiftung der Boxer-Brüder Vitali und Wladimir Klitschko angewiesen. Das räumte er vergangene Woche auch so in einer Mitteilung ein. Er habe es versäumt, den Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats darüber zu informieren, obwohl dies die Regeln des Hauses besagen. „Dies war ein persönlicher Fehler“, gesteht er ein. Die Spende sei rechtlich aber nicht zu beanstanden, weil neue, strengere Spendenrichtlinien zum Zeitpunkt der Spendenzusage noch nicht galten.

Er selbst habe um eine externe Untersuchung des Vorgangs gebeten. Doch das Ergebnis der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG scheint anders ausgefallen zu sein, als Brückmann es erwartet hatte. Seit vergangenen Donnerstag lag es dem Kern des Aufsichtsrats vor. Der Bericht sei ihm nicht bekannt, sagte Unternehmenssprecher Christian Blömer. Es sei jedoch davon auszugehen, dass das Ergebnis entsprechend gewesen sein muss: Denn das Präsidium habe einstimmig gegen Brückmann entschieden. Dafür hatte es sich Zeit genommen. Um 9 Uhr trafen sich die acht Mitglieder des Aufsichtsrats, am Nachmittag saßen sie immer noch zusammen.

Die Ereignisse in der EWE-Führungsetage überschlagen sich bereits seit Monaten: Personalvorstand Nikolaus Behr ging im September, weil er einen ehemaligen Angestellten überwacht haben soll. Brückmann sollte daraufhin Behrs Bereich kommissarisch übernehmen. Ende des Jahres verließ Technikvorständin Ines Kolmsee das Unternehmen.

EWE steckt in einer echten Führungskrise

Der Aufsichtsratsvorsitzende Kaulvers, der frühere Vorstandsvorsitzende der Bremer Landesbank, und sein Stellvertreter, Frank Mastiaux, werden zudem ihre Mandate Anfang Mai vorzeitig niederlegen. Eigentlich sollten sie ihre Posten erst 2018 verlassen. Damit steckt die EWE seit dieser Woche in einer echten Führungskrise. Zum Konzern gehört auch die Bremer SWB. Beide Unternehmen sollen in Zukunft weiter verschmelzen.

Nun soll es schnell gehen. Die Vorstandsmandate sollen kurzfristig neu besetzt werden. Aufsichtsratschef Kaulvers kündigte an, man treffe die nötigen Vorbereitungen, um die offenen Posten am 22. Februar bei der Sitzung des gesamten Aufsichtsrats neu zu besetzen. Den verbleibenden Mitgliedern des Vorstands, Michael Heidkamp und Wolfgang Mücher, spricht das Gremium „uneingeschränktes Vertrauen“ aus.

Um über geeignete Kandidaten für Brückmanns Nachfolge zu reden, sei die Entscheidung noch viel zu frisch. Für EWE-Sprecher Blömer wiegt die Nachricht schwer: „Ich habe mit allem gerechnet, aber wenn es passiert, ist das schon eine heftige Nummer.“ Doch es sei falsch, jetzt von einer Krise des Konzerns zu sprechen. „Es sind turbulente Zeiten.“ Das Präsidium habe mit seiner Empfehlung ein Signal gesetzt – auch für die EWE-Mitarbeiter, die unter den Berichten über die Affäre gelitten hätten. Was die neue Konzernstrategie insgesamt angehe: Die habe das EWE-Führungsteam gemeinsam entwickelt und hänge nicht an einer Person.

Diskussion um die Spende

Auch Immo Schlepper, Aufsichtsratsmitglied und Verdi-Landesfachbereichsleiter für Niedersachsen/Bremen, will nicht von einer Führungskrise sprechen. Das Unternehmen befinde sich in einer schwierigen Phase. Bisher habe es mit Brückmann keine Differenzen gegeben, was die strategische Ausrichtung der EWE betreffe. Das sei zu würdigen, sagte er weiter. „Dies wird das Präsidium in seiner Empfehlung aber auch abgewogen haben.“ Die Entscheidung sei dem Gremium sicherlich schwergefallen. Es sei um Ruhe und Stabilität gegangen – insbesondere für die Mitarbeiter. „Es ist eine Empfehlung, die vielleicht getroffen werden musste.“ Schlepper will sich erst weiter äußern, wenn er den KPMG-Abschlussbericht gelesen hat.

Die umstrittene Spende kam Ende 2016 durch anonyme Briefe an Mitglieder des EWE-Aufsichtsrats zutage. Als Gegenleistung sollte Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko angeblich nach Oldenburg kommen. Das berichtete unter anderem die „Nordwest-Zeitung“. Eine solche Vereinbarung habe es laut Klitschkos Stiftung nie gegeben.

Die Zeitung schreibt nun von einer weiteren unklaren Spende nach Moskau in Höhe von 50.000 Euro. Daran sei laut EWE-Sprecher Blömer jedoch nichts dran. Brückmann wollte die 253.000 Euro privat zurückzahlen, damit EWE nicht unter der Diskussion um die Spende leide. Das scheint dem Präsidium wohl nicht gereicht zu haben angesichts der Entscheidung. (aktualisiert am 07.02. um 21:20 Uhr)