Auch Flüge in Bremen betroffen Streik bei der Lufthansa - Piloten bleiben am Boden

Die Piloten der Lufthansa sind am Dienstag erneut in einen Streik getreten. Auch in Bremen fallen Flüge aus.