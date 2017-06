Das Deutsche Milchkontor ist auf die Milch der Landwirte angewiesen. Weil viele von ihnen gekündigt haben, verliert die Molkerei nun 1,7 Milliarden Kilogramm Milch. (CARMEN JASPERSEN, dpa)

Das Deutsche Milchkontor (DMK) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 13,5 Millionen Euro Gewinn gemacht. Gleichzeitig laufen der nach eigenen Angaben größten genossenschaftlichen Molkerei Deutschlands die Milchbauern weg.

Viele Landwirte haben ihre Verträge mit dem Milchkontor gekündigt. Dadurch gehen dem Unternehmen 1,7 Milliarden Kilogramm Milch verloren. Das Unternehmen selbst begründet diese Kündigungswelle damit, dass viele Landwirte infolge der dramatischen Marktlage die Milchwirtschaft aufgegeben haben.

Wer sich aber mit dem ein oder anderen Bauern unterhält, stellt fest, dass die Kündigung der Verträge auch aufgrund der Unzufriedenheit mit dem Milchkontor erfolgte. Die Milchbauern haben sich andere Geschäftspartner gesucht oder setzen verstärkt auf Eigenvermarktung.

Landwirte bekommen 36 Cent pro Liter

Entsprechend will das Deutsche Milchkontor den Landwirten ab Juli 36 Cent pro Liter Milch zahlen. Das hat die größte genossenschaftliche Molkerei an diesem Donnerstag auf seiner Bilanzpressekonferenz bekanntgegeben.

Mit diesem Preis würde sich das Unternehmen wieder mit an die Spitze setzen verglichen mit Mitbewerbern wie Arla oder Friesland-Campina. Diese hatten in den vergangenen Monaten immer einige Cent mehr an ihre Vertrags-Landwirte gezahlt als das Milchkontor an seine Vertragsbauern.

Wettbewerbsfähiger Preis nicht erreicht

Der DMK-Group-Vorstandschef Ingo Müller sagte: „Wir haben unser wichtigstes Ziel – einen wettbewerbsfähigen Milchpreis zu zahlen – klar verfehlt. An dieser Tatsache ist nichts schön zu reden.“ Gleichzeitig ergänzte er: „Das Unternehmen ist gesund. Wir haben eine stabile Basis. Jetzt geht es darum, mit unserem umfangreichen Strukturprogramm die DMK Group wieder wettbewerbsfähig zu machen.“

Entsprechend will das Deutsche Milchkontor Standorte schließen. Dabei geht es um die Werke in Rimbeck (Nordrhein-Westfalen), Bad Bibra (Sachsen-Anhalt) sowie Bergen auf der Insel Rügen (Mecklenburg-Vorpommern). 270 der insgesamt 7200 Arbeitsplätze sind davon betroffen. Das Unternehmen wird sich mit dem Betriebsrat zusammensetzen, um einen Sozialplan auszuarbeiten.