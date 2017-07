Stefan Brockmann ist Inhaber des Möbelhauses Boconcept. (Frank Thomas Koch)

Manch ein Einzelhändler reibt sich in diesen Zeiten vermutlich verwundert die Augen. Kaum ein Tag vergeht, ohne eine Botschaft für das Herz der Stadt. Auf entscheidende Fragen gibt es millionenschwere Antworten: Kurt Zech möchte das Parkhaus Mitte abreißen und neue Passagen gestalten, Lloydhof und Bremer Carree sind verkauft. Damit ergeben sich für Bremens Zentrum neue Perspektiven.

Stefan Brockmann freut sich über die Pläne des Unternehmers und die Bewegung in der Innenstadt. Der Besitzer des Möbelhauses Boconcept ist zugleich Vorsitzender des Einzelhandelsausschusses der Handelskammer. „Lange Zeit hat die Innenstadt ein Schattendasein bei vielen Verantwortlichen geführt“, sagt er. Waterfront und Weserpark seien damals politisch gewollt gewesen. „Vor dem Schaden steht man heute.“ Stillstand – den kann die City sich angesichts der Konkurrenz der Einkaufscenter nicht leisten. Zechs Pläne seien nun eine Chance, um Kunden wieder zurückzugewinnen, die man zuvor an das Umland verloren habe.

Kunden aus dem Umland gewinnen

Diverse Punkte müssten noch abgewogen werden. Dazu gehöre auch die Frage, wie die 1000 Parkplätze ersetzt werden können. „Wenn die Attraktivität der Stadt gesteigert wird und weitere Einzelhandelsflächen entstehen, werden wir Kunden aus dem Umland gewinnen. Dafür brauchen wir gut erreichbare Parkplätze in der Nähe der Geschäfte.“ Die Konflikte in der Knochenhauerstraße zwischen Fußgängern und den Autofahrerm aus dem Parkhaus ließen sich jedoch nicht bestreiten.

Wer in der Straße unterwegs ist, kann beobachten, dass Pkw sie trotz der neuen Fußgängerzone dominieren. Jens Neumann, Standortleiter der Filiale von Mister Minit, hat darauf seit fast 25 Jahren einen Blick. Sein Laden liegt in der Nähe der Ausfahrt des Parkhauses. „Die Autos geben kräftig Gas und bremsen, dass die Reifen quietschen. Hupen ist hier gang und gäbe. Zum Glück ist noch nichts passiert.“ Während er das sagt, knattert ein Mottorad laut vorbei. Irgendwo müssten die Autofahrer ja aber auch in Zukunft bezahlbar parken, sagt Schuhmacher Neumann. Seine Kunden seien gegenüber den Plänen denn auch sehr gespalten. „Wir müssen abwarten.“

Autofahrer ohne Skrupel beobachtet auch Dilek Ergüven. Die Mitarbeiterin des Ladens King Kong schaut aus dem Geschäft direkt auf den Verkehr. „Das ist schon sehr laut hier für die Kunden – und für mich.“ Sie sieht die Pläne nicht ohne Skepsis, hofft aber auf eine schönere Gestaltung der Straße und auf neue Kundschaft. „Die Knochenhauerstraße ist sehr unbekannt.“

Mehr Zulauf erhofft sich auch der Burgerladen Biggie B. „Die Straße ist schon trist. Wir haben zum Glück viele Stammkunden“, sagt Mitarbeiter Sebastian Schütt. Seine Kollegin Özlem Tunc stimmen dagegen die fehlenden Parkplätze misstrauisch. Andere fürchten schon jetzt die Baustelle als Störfaktor für die Kundschaft.

Jochem Hauser, Geschäftsführer von Roland Fashion in der Sögestraße, findet Zechs Pläne gut, sieht aber ebenfalls das Problem der Parkplätze noch nicht gelöst. Der Wall oder die Sparkasse am Brill, die derzeit als Orte für weitere Stellplätze gehandelt werden, seien zu weit entfernt. Dennoch: „Das Parkhaus in der Passage ist Luxus gewesen. Dort muss es nicht stehen.“ Hauser stört, dass über die City Jahre geredet wurde, aber nichts aus den Ideen geworden sei. „Es hätte längst etwas passieren müssen.

"Zu viel Klein-Klein"

Doch es wurde immer geschaut, ob es noch eine schönere Ringeltaube am Himmel gibt.“ In den vergangenen Jahren habe er einen enormen Rückgang beobachtet. Touristen und Flaneure gebe es weiter viele. Die Frequenz der Kunden mit Kaufkraft habe aber nachgelassen. In der Weihnachtszeit habe sich das Geschäft beinahe halbiert.

Den ersten Entwurf des Unternehmers sieht Hauser jedoch sehr kritisch. Eine geplante dritte Achse liegt ihm zu nah an der Sögestraße und erfordere zudem, dass Einzelhandelsfläche in den Geschäften neben Roland Fashion und bei Karstadt Sport reduziert werden müsste. „Das ist zu viel Klein-Klein. Der Abstand muss größer sein. Das ist nicht in Ordnung.“ Er plädiert für einen größeren Durchgang durch die Lloyd-Passage auf Höhe der Pelzerstraße.

Wenn tatsächlich neue Rundläufe entstehen, sieht Brockmann die Knochenhauerstraße in Zukunft als 1-a-Lage. Dann könnte aus dem Konsum-L, gemeint sind Sögestraße und Obernstraße, ein Konsum-O werden. „Das ist eine einmalige Chance, die nicht alle zwei Jahre kommt“, sagt er. „Wenn die verpasst wird, schlägt das den Handel auf viele Jahre zurück.“

Dirk Quades Geschäft mit Tabak, Pfeifen, Zigarren und Whiskey liegt seit Jahrzehnten genau dort, wo es nun neue Pläne gibt: in der Lloyd-Passage. Lange hat er auf eine Modernisierung der Umgebung gehofft und auf mehr Platz für seinen Laden. Nun kommt der Wandel zu spät. In den nächsten Monaten zieht das Geschäft in die Katharinenpassage.

Quade zeigt sich dennoch nicht enttäuscht. Die Ideen des Bremer Investors seien für die gesamte Innenstadt positiv: „Langfristig ist das sinnvoll. Das muss man ganz klar sagen.“ Der Autoverkehr nehme zukünftig ab. Einkaufen müsse heute wegen der Konkurrenz aus dem Netz ein Erlebnis sein – ohne störende Autos. „Das zeigen uns andere Städte. Bremen muss mehr tun.“