In Kamenz will Daimler noch mehr Batterien für Elektroautos bauen. Zur Grundsteinlegung kamen am Montag Daimler-Vorstand Markus Schäfer (von links), Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CdU), Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender des Automobilkonzerns. (dpa)

Die Autoindustrie befindet sich im Wandel, die Zukunft liegt in der Elektromobilität – auch beim Autobauer Daimler. Bis 2022 sollen vom Smart bis hin zum großen SUV mehr als zehn neue Elektroautos in Serie gehen. Um ihre Produktionskapazitäten zu erweitern, baut die Daimlertochter Accumotive im sächsischen Kamenz – rund 50 Kilometer nordöstlich von Dresden – daher eine zweite Batteriefabrik. An diesem Montag war Grundsteinlegung. Mit dabei: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) sowie Daimler-Boss Dieter Zetsche. Die hochkarätige Gästeliste kann als Indiz gewertet werden, wie wichtig für den Konzern aber auch für die Politik das Thema Elektromobilität ist.

„Die Automobilindustrie steht vor einer fundamentalen Transformation und wir begreifen uns als treibende Kraft des Wandels“, sagte Zetsche. Bereits ab Mitte 2018 sollen in der neuen Fabrik die ersten Batterien vom Band gehen.

Diese werden dann auch in Bremen-Sebaldsbrück verbaut. Hier sollen 2019 die ersten Fahrzeuge der Elektroauto-Familie EQ produziert werden. „Wir werden bei unserem ersten vollelektrischen Fahrzeug der EQ-Serie auf die Kompetenz und Expertise aus Bremen setzen“, sagte Zetsche bereits im vergangenen Jahr auf der Konferenz AutoDigital des WESER-KURIER. Zehn Milliarden Euro sollen nach Angaben von Daimler in den kommenden Jahren in den Ausbau der Elektroflotte gehen.

CO₂-neutrale Produktion

Mit dem neuen Accumotive-Werk, dessen Grundstück eine Größe von 20 Hektar haben wird, soll sich die bisherige Logistik- und Produktionsfläche für die Batterieproduktion in Kamenz laut Daimler auf insgesamt rund 80 000 Quadratmeter vervierfachen. In die zweite Fabrik für Lithium-Ionen-Batterien sollen rund 500 Millionen Euro fließen, weltweit will das Unternehmen rund eine Milliarde Euro investieren. In dem bestehenden Werk arbeiten bereits 350 Mitarbeiter. Ziel ist es, dass sich diese Zahl bis zum Jahr 2020 mehr als verdoppelt.

Mehr zum Thema Akku voll Daimler meint es ernst mit seiner Elektro-Offensive, wie der Bau einer neuen Batteriefabrik in ... mehr »

Die neue Accumotive-Fabrik soll nach Angaben von Daimler CO₂-neutral produzieren. Ein Blockheizkraftwerk und eine Fotovoltaikanlage werden in Verbindung mit stationären Batteriespeichern die Produktionsanlagen mit Energie versorgen. Im Jahr 2015 war Daimler mit Accumotive in das Geschäft mit stationären Speichern eingestiegen.

Mit dem Werk in Kamenz möchte sich Daimler am Elektromobilitäts-Markt behaupten. Vor allem im Kampf gegen den Konkurrenten Tesla, der schon länger im Geschäftsfeld Batteriespeicher aktiv ist. Dafür arbeitet Daimler eng mit Mercedes-Benz Energy zusammen. Von Kamenz aus kümmert sich das Schwesterunternehmen um die Entwicklung und den Vertrieb der stationären Batteriespeicher.

Batterien stammen bislang vorwiegend aus Asien

„Innovationen müssen schneller auf die Straße gebracht werden, damit wir wirklich auch mitfahren – weltweit an der Spitze“, sagt Bundeskanzlerin Merkel bei der Grundsteinlegung über die Elektromobilität. Doch die Realität sieht anders aus. Die Batterien für Elektroautos werden bislang vorwiegend in Asien produziert. Zu den wichtigsten Herstellerländern gehören Japan, Korea, China und die Vereinigten Staaten.

Dabei gehören die Stromspeicher zu den bedeutendsten Teilen des Fahrzeugs. Viele Autohersteller – so auch Volkswagen – denken vermehrt über die eigentliche Batteriefertigung nach. Der größte Autohersteller der Welt könnte in Salzgitter eine solche Fabrik errichten, hieß es im November. Die eigentliche Fertigung ist ein Prozess, in dem aus Batteriezellen funktionstüchtige Batteriepakete werden. Im sächsischen Kamenz bei Accumotive verbauen die Mitarbeiter zu den zugelieferten Akkuzellen Systeme, die die Leistung der Batterie regeln. Sie fügen Steuerungselektronik hinzu und ergänzen Batteriekühlung und Gehäuse.

Dass die zweite Batteriefabrik von Accumotive in Sachsen entsteht, ist kein Zufall. Das Bundesland zählt in puncto Elektromobilität zum Vorzeige-Standort des Landes. Hier baut etwa Volkswagen in Dresden seinen E-Golf. In Zwickau soll ab 2020 der I.D. entstehen. Seinen i3 und seinen i8 produziert BMW in Leipzig.

Tesla sucht in Deutschland

In Europa herrscht bislang wenig Bewegung in der Batterie-Zellproduktion. Im polnischen Breslau wird für mehr als 320 Millionen Euro eine Batteriefabrik gebaut, die ab der zweiten Hälfte dieses Jahres ihren ­Betrieb aufnehmen soll. Investor ist LG Chem. Eine weitere Batteriefabrik entsteht im ungarischen Göd. Hierfür verantwortlich ist Samsung, das rund 360 Millionen US-­Dollar in das Bauvorhaben pumpt. Von Göd aus sollen Autobauer in Europa bedient werden.

In Europa könnte bald noch ein weiterer Standort hinzukommen. Tesla-Gründer Elon Musk ist seit November vergangenen Jahres auf der Suche. Mehr als 300 Orte und Regionen aus ganz Europa haben sich bereits beworben, darunter Bremerhaven wie auch Papenburg im Emsland. Nach Aussagen von Musk plant sein Konzern zwischen zwei und vier Werke, die im Unternehmen Gigafactory heißen. Hier sollen einerseits Autos, aber auch die für den Antrieb so wichtigen Batterien gebaut werden.

Die erste Gigafactory von Tesla wird seit 2014 im US-Bundesstaat Nevada gebaut. 2018 soll sie ihre volle Kapazität erreicht haben und jährlich mehr Lithium-Ionen-Batterien herstellen als 2013 überhaupt weltweit produziert wurden.