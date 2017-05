War einst Deutscher Meister im Debattieren: Valispace-Gründer Marco Witzmann (Frank Thomas Koch)

Klar: Als Start-up kann man sich erst einmal kleine Ziele setzen. Stück für Stück den nächsten Meilenstein erreichen, ganz langsam in seine Branche hineinwachsen. Oder man macht es wie Marco Witzmann mit seinem Unternehmen Valispace – und geht mit einer völlig größenwahnsinnig erscheinenden Idee an den Markt:Excel überflüssig zu machen.

Excel! Microsofts Tabellensoftware, die etwa eine Milliarde Menschen auf ihren PCs installiert haben. Die wird vor allem von einer Berufsgruppe genutzt: Ingenieuren. Und genau an die will der 29-Jährige mit seinem Programm ran.

Dass Marco Witzmann wie selbstverständlich über die Grenzen des vermeintlich Unmöglichen hinausdenkt, hängt vielleicht mit seinem Beruf zusammen: In München hat er Raumfahrttechnik mit Schwerpunkt Informatik studiert, mehr als drei Jahre arbeitete er für ein Bremer Raumfahrtunternehmen als Satelliteningenieur.

Obwohl ihm die Arbeit Spaß machte, merkte er schnell: Anstatt direkt Satelliten mit zu entwickeln, mussten ständig Dokumente gepflegt, aktualisiert, sortiert werden. „Man erwartet einen Arbeitsalltag, der so spannend ist wie ‚Iron Man‘. Und dann stellt man fest: Es ist mehr ‚The Office“, sagt er in Anspielung auf die Film- und Serienproduktionen. Also wenig Action, viel Verwaltung. Dabei könnte es doch wesentlich einfacher sein.

Die aufwendige Dokumentation von Raumfahrtprojekten kostet Zeit. Früher mussten Unternehmen, die Satelliten und Raketen bauten, ganze Lagerhallen anmieten – nur für den Papierkram. Heutzutage wird der Großteil der Dokumente zwar digital archiviert. Aber: „Beim Satellitenbau zum Beispiel fallen schnell mal 200 000 Dokumente im Hintergrund an, hinzu kommen 20 000 offizielle“, erklärt Witzmann. „Das ist eine wahnsinnige Menge, bei der man schnell den Überblick verlieren kann.“

Die Organisation vereinfachen

Ändern sich nur ein paar Gramm am Gewicht eines Satelliten, weil ein Bauteil getauscht wird, müssen die Ingenieure mit allen Bereichen kommunizieren, die das betreffen könnte. Neu kalkulieren. Und alles in die verschiedensten Excel-Tabellen eintragen. „Das kostet Ressourcen ohne Ende“, sagt Witzmann. Nicht selten machte auch er während seiner Zeit als Satellitenbauer diese Erfahrung. Doch das soll sich jetzt ändern – dank seiner Entwicklung.

Mit seiner Software will Witzmann die ganze Organisation rund um den Bau komplexer Hardware vereinfachen. „Beim Apollo-Bau hat man noch mit Schreibmaschinen gearbeitet. Später wurden die Dokumente einfach durch Word und Excel ersetzt – seitdem hat sich nichts daran geändert“, sagt er. „Die Digitalisierung wurde hier nicht richtig genutzt.

Mit Valispace wollen wir eine Abkehr von Dokumenten hin zu Daten.“ Der Vorteil: Alle in der Software abgelegten Zahlen werden automatisch aktualisiert, sobald sich eine Kenngröße verändert – auch in anderen Dokumenten wie Word zum Beispiel. „Egal, wie viele Menschen in dem System arbeiten: Sie haben immer den neuesten Stand des Projekts vor Augen.“

Valispace liefert dafür die Plattform. Firmen, die sie nutzen, können sie anpassen: Sie legen fest, in welchen Verhältnissen einzelne Zahlen zueinander stehen, und können Formeln hinterlegen, wie sich die Werte verändern sollen, wenn bestimmte Ereignisse eintreten. Sie zahlen eine monatliche Gebühr oder können eine individuelle Lizenz erwerben, etwa für Projekte mit festgelegter Laufzeit. Witzmann und sein Team halten dann auch Schulungen ab, um die Mitarbeiter ins System einzuführen.

"Excel hat kein Gednächtnis"

Die Ingenieure können die Bereiche, die für sie relevant sind, wie in den sozialen Netzwerken „abonnieren“ und bleiben so immer aktuell informiert oder werden gewarnt, wenn sich durch ihr Verhalten etwas an anderer Stelle im System verändert. „Dadurch können Fehler direkt vermieden werden“, sagt Witzmann. Wenn sich doch mal ein Wert verändert und das erst später auffällt, genügt ein Klick um festzustellen, woran das liegt.

„Excel hat kein Gedächtnis. Aber in unserer Software ist eine Historie der Entwicklung hinterlegt, in der jeder einzelne Schritt nachvollzogen werden kann.“ Dass sei gerade bei komplexen Prozessen wie dem Satellitenbau, die teils über Jahre laufen, eine wichtige Funktion.

„Mit Valispace können schnell zehn bis 15 Prozent der Gesamtentwicklungskosten eingespart werden“, rechnet Witzmann vor. „Bei Projekten in Millionenhöhe kommt da einiges zusammen.“ Mehr noch als der finanzielle Teil falle aber der Zeitfaktor ins Gewicht, sagt der Gründer. „New Space setzt die großen Konzerne unter Druck. Die jungen Unternehmen arbeiten oft flexibler und schneller, während es bei den Großen alles etwas langsamer zugehen kann wegen des riesigen Verwaltungsaufwands.“

Die Idee zu der Software trug Witzmann länger mit sich herum. Nur: Für ihn alleine war sie viel zu groß. Deswegen machte er sich auf die Suche nach Mitstreitern – und stellte vor zwei Jahren beim ersten europäischen Start-up-Weekend Space in Bremen seine Vision vor. Zwei der Leute, die an dem Wochenende in seiner Gruppe waren, sind heute Mitgründer von Valispace: Die Schwedin Louise Lindblad, die in Lissabon lebt, und der Belgier Simon Vanden Bussche.

Undenkbares möglich machen

Die drei arbeiten remote, das heißt: jeder sitzt an seinem Arbeitsplatz, allerdings in der jeweiligen Heimat. Sie organisieren sich über das Internet, nutzen Messaging-Apps und Organisationstools. Um das Gefühl von Zusammenarbeit zu haben, sind sie oft per Live-Videostream verbunden. Und einmal im Monat treffen sie sich für ein Wochenende bei einem der drei vor Ort. „Jedes Mal, wenn wir uns treffen, dann sind das super arbeitsintensive Tage.“

Arbeit, die ein langfristiges Ziel hat. Valispace will nicht nur in der Raumfahrtbranche tätig sein – auch, wenn hier schon einige internationale Kunden die Software nutzen. „Ich wünsche mir, dass unser Programm es ermöglicht, noch komplexere Dinge zu bauen. Dinge, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können“, so der Gründer.

Als Kind war er begeistert von der Arbeit seines Vaters, der einen Keramikbetrieb hatte. „Da habe ich hautnah miterlebt, wie Dinge geschaffen wurden, die es vorher nicht gab.“ Valispace solle dabei helfen, Undenkbares möglich zu machen. Weitere Firmen zu überzeugen, dürfte ihm nicht schwerfallen: Der 29-Jährige war 2013 Deutscher Meister im Debattieren. „Wir wollen das Rückgrat für die technische Revolution sein. Mein Traum wäre es, wenn es in 20 Jahren Satelliten, Chemieanlagen und Schiffe gäbe, auf denen ganz klein irgendwo dran steht: Designed with Valispace.“