Zwar ist Bremerhaven der zweitgrößte Seehafen, aber Bremen ist dennoch nicht Gründungsmitglied beim vom Bund geförderten neuen Deutschen Maritimen Zentrum. (KARSTEN KLAMA +49(0)16097358461)

Der neue deutsche maritime „Think-Tank“ nimmt seine Arbeit auf – ohne direkte Beteiligung Bremens: Die Gründungsversammlung für das neue Deutsche Maritime Zentrum (DMZ) in Hamburg fand am Mittwoch statt. Das DMZ soll Themen wie Digitalisierung in der maritimen Wirtschaft fördern und für einen Wissenstransfer unter den Akteuren sorgen.

Für eine dreijährige Pilotphase werden neun Millionen Euro an Bundesmitteln bereitgestellt. Zu den Gründungsmitgliedern gehören unter anderem Hamburg und Niedersachsen. Bremen ist nicht dabei – das Bundesland, in dem der maritime Sektor eines von vier Clustern ist und damit ein Förderschwerpunkt darstellt, was die Aktivitäten von Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) angeht.

„Mit dem neuen Deutschen Maritimen Zentrum bündeln wir die Kompetenzen von Bund, Ländern, Wirtschaft und Gewerkschaften in Hamburg und schaffen ein einzigartiges Kompetenzzentrum für den maritimen Standort Deutschland„, sagt Enak Ferlemann (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) – die “Geldgeber„ des Projekts. “Gemeinsam mit der maritimen Branche werden wir die großen Zukunftsthemen – von der Digitalisierung über die Ausbildung bis hin zum Umweltschutz – anpacken.“

Die heutige Gründung des Vereins sei der erste Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des deutschen maritimen Standortes zu erhöhen und das Know-how sowie die Berufsperspektiven in der maritimen Wirtschaft zu stärken. Dazu gehöre auch die branchenübergreifende Koordinierung von maritimen Querschnittsthemen.

Die Gründung des Zentrums gehe laut Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) auf die Initiative des Verbandes für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) und der Gewerkschaft IG Metall, die bereits seit einigen Jahren für die Einrichtung einer maritimen Forschungsstelle geworben haben, und einen Beschluss des Deutschen Bundestages zurück. Neben dem VSM sind auch der ZDS, der Verband Deutscher Reeder (VDR), der Zentralverband Deutscher Schiffsmakler (ZVDS) sowie die Länder Hamburg und Niedersachsen und der Bund Gründungsmitglieder.

Dass das Land Bremen mit dem zweitgrößten deutschen Seehafen kein Gründungsmitglied ist, scheint beim Bremer Wirtschaftssenator nicht für Verwunderung zu sorgen: Man sei künftig über das Maritime Cluster Norddeutschland als Mitglied im DMZ vertreten, sagte eine Sprecherin. Das schließe aber nicht aus, dass auch das Land DMZ-Mitglied werde. Das Maritime Cluster ist zwar kein Gründungsmitglied, sei aber nach eigener Aussage bei den Vorbereitungen zur Gründung des DMZ involviert gewesen.

"Jedes Bundesland hätte Gründungsmitglied werden können"

„Wir begrüßen diesen weiteren Schritt zur Gründung des DMZ“, heißt es von Seiten der IG Metall. Vom Ministerium und den Verbänden gebe es auch den ausdrücklichen Wunsch, „dass wir uns beim heute gegründeten Verein einbringen“, sagte Sprecher Heiko Messerschmidt. „Das werden wir auch gern tun. Die dafür nötigen Voraussetzungen prüfen wir gerade.“ Wichtig sei der Gewerkschaft vor allem, dass bei diesem Vorhaben alle Akteure der Maritimen Wirtschaft mit am Tisch sitzen.

Weshalb das eine oder andere Land nicht als Gründungsmitglied dabei sei und die eine andere Organisation ebenfalls nicht, könne daran liegen, so Daniel Hosseus, Hauptgeschäftsführer beim ZDS, dass es eventuell Schwierigkeiten gegeben habe, die entsprechenden Gremienbeschlüsse rechtzeitig herbeizuführen. „Wir wollten auf jeden Fall schnell mit dem DMZ an den Start gehen.“

Wer zu den Gründungsmitgliedern gehört und wer nicht, hat auf jeden Fall für Irritationen bei Uwe Beckmeyer (SPD) gesorgt: Das DMZ könne einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Maritimen Agenda 2025 der Bundesregierung leisten und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als Technologie-, Produktions- und Logistikstandort weiter stärken. „Allerdings wird das nur dann gelingen, wenn die Zusammensetzung stimmt und tatsächlich auch alle einbezogen werden“, hatte der Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft noch vor der Gründungsversammlung kritisiert.

Das DMZ müsse Dienstleister für die gesamte Branche sein: Schiffbau und Seeschifffahrt ebenso wie Meerestechnik und Offshore-Windenergie. Auch müssten die Gewerkschaften eingebunden werden. „Ich erwarte daher, dass in diesen Prozess das DMZ wichtige maritime Akteure wie IG Metall und Wirtschaftsverbände sowie die Küstenländer rasch mit einbezogen werden.“

Weshalb Bremen nicht zu den Gründungsmitgliedern gehört, „kann ich nicht beantworten“, sagte Ferlemann am Mittwoch auf Nachfrage des WESER-KURIER. Das habe jedes Land selbst entschieden. „Jedes norddeutsche Bundesland hätte auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt, Gründungsmitglied zu werden – zu entsprechenden Vorgespräche hatte der Bund eingeladen.“ Unabhängig davon sei das DMZ kein Closed-Shop und freue sich über jedes weitere Vereinsmitglied.