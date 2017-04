Claudia Kessler (mitte) mit den zwei angehenden Astronautinnen Insa Thiele-Eich (links) und Nicola Baumann. Im Internet wird für ihr Training Geld gesammelt. (dpa)

Der Weg ins All ist lang und schwer. Das wissen die Frauen, die sich bei der Initiative „Die Astronautin“ beworben haben. Sie haben Tests gemacht, wurden untersucht, haben gelernt und geschwitzt. Insa Thiele-Eich und Nicola Baumann waren damit erfolgreich; sie wurden Mitte April als potenzielle Astronautinnen ausgewählt. Was jetzt noch fehlt sind die Astronauten-Ausbildung – und 50 Millionen US-Dollar. So viel könnte die Mission, die die erste deutsche Astronautin zur Internationalen Raumstation bringen soll, kosten.

Eine erste Finanzierungshürde ist nun aber genommen. Eine Crowdfunding-Kampagne sollte bis zu diesem Sonntag mindestens 50.000 Euro einsammeln. Am Freitagmorgen wurde die Summe aber schon erreicht.

„Ich bin ganz happy“, sagt Claudia Kessler, Chefin des Personaldienstleisters HE Space in Bremen und Initiatorin von „Die Astronautin“. Für sie gab es gleich zwei gute Nachrichten innerhalb kürzester Zeit. Erst wurde die 50.000-Euro-Grenze überschritten, wenige Stunden später sprang der Zähler auf der Crowdfunding-Website dann direkt auf 65 000 Euro. Denn nach oben hat die Geldsammel-Aktion im Internet keine Grenze. „Ein Sponsor hat 15 000 Euro auf einmal gegeben,“ berichtet Kessler. Es soll sich um ein Unternehmen aus Bayern handeln. „Helfen Sie mit, Geschichte zu schreiben“, so hatte Kessler Anfang März beim Start für ihre Kampagne geworben. Denn anders als bei anderen Crowdfunding-Initiativen bekommen die Unterstützer für ihr Geld nicht etwa ein neues Produkt, das durch ihre Hilfe erst auf den Markt kommt. Bei der Astronautinnen-Kampagne ist der Gegenwert eher symbolisch: Wer fünf Euro gibt, bekommt „intergalaktische Dankbarkeit“, für zehn Euro gibt es das offizielle Missionslogo als Aufkleber.

Wer mehr gibt, bekommt auch mehr

Beim Crowdfunding ist die Regel: Wer mehr gibt, bekommt auch mehr. Für 150 Euro nimmt die Astronautin die Visitenkarte des Spenders mit ins All; mit 5000 Euro kann sich der Unterstützer selbst wie ein Astronaut fühlen. Für das Geld darf er die angehenden Astronautinnen einen Tag lang beim Training begleiten. Bislang haben drei Unterstützer dafür Geld gegeben. Noch teurer ist die höchste Stufe des Crowdfundings: Für 15.000 Euro lässt sich eine der angehenden Astronautinnen einen Tag lang buchen – etwa für Firmenpräsentationen oder als Gast einer Veranstaltung. Auf dieses Dankeschön darf sich dann auch der Unterstützer freuen, der am Freitag für den Sprung auf die 65.000 Euro gesorgt hat. Mit dem Geld soll nun der erste Teil der Ausbildung zur Astronautin finanziert werde. „Alles, was hier zusammenkommt, wird direkt in die Ausbildung der beiden Anwärterinnen fließen“, sagt Kessler. Der erste Trainingsabschnitt koste knapp 229.000 Euro. Das bis zu diesem Sonntag eingesammelte Geld wird daher nur einen Teil der Trainingseinheiten decken. „Wir bezahlen davon auf jeden Fall den Tauchschein“, sagt Kessler. Bei einem Anbieter in Frankreich können die angehenden Raumfahrerinnen etwa unter solchen Bedingungen tauchen, dass es sich wie Arbeiten in der Schwerelosigkeit anfühlt. Kosten von etwa 10.000 Euro sind dafür veranschlagt.

Zur Ausbildung gehören aber noch weitere Einheiten, die teils deutlich teurer sind: Auf der Liste stehen noch ein Überlebenstraining für 19.600 Euro, Übungen für die körperliche Ausdauer, Sprachunterricht in Russisch und Medienkompetenz für 21.400 Euro und Parabelflüge für 87.500 Euro, die voraussichtlich in Russland stattfinden.

Wie aber die restlichen 50 Millionen Dollar zusammenkommen sollen, ist noch nicht klar. „Wir sprechen derzeit mit Boeing und Space X“, sagt Kessler. Denn erst wenn die Eckdaten der Weltraum-Mission feststünden, beispielsweise mit welchen Anbieter die Astronautin ins All fliegen wird, könne man gezielt auf Sponsoren zugehen. „Wir sind aber guter Dinge.“