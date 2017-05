Senvion ist mit hohen Verlusten ins Jahr gestartet. (dpa)

Dazu haben allerdings außergewöhnliche Einflüsse beigetragen. Das Unternehmen wird gerade umgebaut. Senvion will per Saldo rund 660 Arbeitsplätze abbauen, Teile der Produktion verlagern und Standorte in Deutschland streichen. Die Ergebnisse entsprächen den Erwartungen und es sei bereits gelungen, einen wesentlichen Anteil der Kosteneinsparungen zu realisieren, sagte Vorstandschef Jürgen Geißinger. Die Auftragseingänge nahmen gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 31 Prozent auf 353 Millionen Euro zu; mit einem Auftragsbestand von 5,2 Milliarden Euro sei das Auftragsbuch gut gefüllt. (dpa)