Sie kamen in der Nacht. Anfang April betraten die Täter die Bankfiliale im Einkaufszentrum Berliner Freiheit. Dann gab es eine Explosion. Die Verbrecher hatten einen Geldautomaten gesprengt, dessen Teile lagen auf dem Boden der Geschäftsstelle und dem Gehweg verstreut. Das Geld – mindestens teilweise verschwunden. Genauso wie die Täter. Wie hoch der Schaden ist, war direkt nach der Tat noch nicht klar.

"Der finanzielle Schaden kann so schnell bei 250 000 Euro liegen“

Uwe Römer weiß, dass dieser nicht gering sein dürfte. Im Schnitt seien Geldautomaten mit etwa 150 000 Euro befüllt. Hinzu kommt der Geldautomat selbst, der nach so einer Sprengung hinüber ist. Und im schlimmsten Fall wird auch noch das Gebäude beschädigt.

„Der finanzielle Schaden kann so schnell bei 250 000 Euro liegen“, sagt der Geschäftsführer von BDT Banken- und Datentechnik in Oyten. Mit seiner Gas Protection Unit (GPU) will er es Verbrechern schwerer machen, Geldautomaten zu sprengen. Noch muss er aber vor allem die Banken von seinem System überzeugen.

Dabei sei alles ganz einfach, sagt Römer. Die GPU besteht aus wenigen Komponenten, die sich in jeden Geldautomaten einbauen lassen: Eine CO₂-Kartusche, ein Gas-Detektor und kleine Zünder sind die Hauptbestandteile. Sie sollen dafür sorgen, dass die Geräte nicht mehr so leicht gesprengt werden können.

„Wir verhindern, dass das eingeleitete Gas im Geldautomaten explodiert“, sagt der Geschäftsführer. Denn häufig reicht es, wenn die Verbrecher ganz normales Propangas nehmen und über einen Zünddraht aus sicherer Entfernung zur Explosion bringen. Das Zubehör hierfür kann man ohne Probleme frei im Handel kaufen.

"Fast jeden Tag wird ein Geldautomat gesprengt"

Wird jedoch Gas in einen Automaten mit einer eingebauten GPU geleitet, merkt das der Sensor innerhalb von Millisekunden. Daraufhin öffnet sich das Ventil der CO₂-Flasche, das Gas der Verbrecher wird nach draußen gedrückt. Als nächster Schritt springen die kleinen Zünder an: Sobald die Täter einen zweiten Versuch starten, verpufft das Gas sofort – der Automat bleibt aber unbeschadet und mit ihm das Geld.

„Fast jeden Tag wird ein Geldautomat gesprengt“, sagt der BDT-Chef. Weil die Zahl der Fälle seit Jahren steigt, bietet er seit drei Jahren die GPU an. Eigentlich kommt das System aus den Niederlanden, er darf es im gesamten deutschsprachigen Raum vertreiben. An 365 Automaten ist es bislang installiert. Mindestens zwei Mal habe es eine Sprengung verhindert, sagt er. Etwa 30 Prozent des Geschäfts von BDT mache das Schutzsystem aus. Der Großteil seien immer noch die Wartung und der Service rund um Geldautomaten.

Doch auch wenn das System seine Funktionalität schon unter Beweis gestellt hat, zählen längst noch nicht alle Banken zu den Kunden. Eine Umrüstung kostet pro Automaten immerhin etwa 2300 Euro. Hinzu kommt, dass die Banken den entstandenen Schaden an die Versicherungen weiterreichen können. Ein weiterer Ansatzpunkt für seinen Vertrieb: Immobilienbesitzer. Denn wenn ein Automat gesprengt wird, kann auch das Gebäude, in dem er steht, schnell Schaden nehmen. So müsste es also auch im Interesse des Eigentümers sein, dass möglichst viele Automaten mit dem Schutzsystem ausgerüstet werden.

Ein Blick über die Landesgrenze zeige, dass solche Schutzmechanismen Täter abschrecken. „Viele Verbrecher, die in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zuschlagen , kommen aus den Niederlanden“, sagt Uwe Römers Sohn Christian, der auch in dem Unternehmen arbeitet, das sein Vater 1992 gegründet hat.

In dem kleinen Land seien bereits etwa 90 Prozent der Geldautomaten mit einer Sicherung ausgestattet. Daher kämen viele Täter ins benachbarte Deutschland. Den Behörden zufolge handele es sich um Serientäter, die hochprofessionell vorgehen, sagt Christian Römer. Hinzu kämen auch viele Nachahmer, die auf das schnelle Geld spekulierten.

"Profis können einen Automaten innerhalb von drei bis vier Minuten sprengen“

Ihre Ziele sind häufig nicht die großen Filialen in den Städten, sondern kleine Geschäftsstellen auf dem Land. Oder direkt Geldautomaten, die in eine Hauswand eingelassen und von außen leicht zugänglich sind. Ihr Vorteil: Sie liegen meist abgeschieden, die Gefahr, entdeckt zu werden, ist dadurch relativ gering.

„Profis können einen Automaten innerhalb von drei bis vier Minuten sprengen“, sagt Uwe Römer. „Auf dem Dorf braucht die Polizei aber gut und gerne 30 Minuten, bis sie überhaupt am Tatort eintrifft.“ Bis dahin seien die Täter aber schon längst weg – und mit ihnen das Geld.

Selbst wenn sie in einer Großstadt zuschlagen, haben die Täter häufig immer noch genug Zeit, zu flüchten. So wie bei der Sprengung in der Berliner Freiheit. Hier hat ein Zeuge noch zwei Männer auf einen Motorroller davonfahren sehen. Als die Polizei eintraf, waren sie schon weg.t