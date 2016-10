Die Digitalisierung schreitet voran – wer sind für Daimler auf Sicht die kritischeren Konkurrenten: BMW und Audi oder Google und Apple?

Dieter Zetsche: Wir nehmen alle unsere Wettbewerber ernst. Momentan befindet sich die gesamte Branche im Umbruch. Egal ob es um vernetzte Fahrzeuge, autonomes Fahren, Carsharing oder E-Mobilität geht: Jede dieser Entwicklungen für sich hat das Potenzial, alles auf den Kopf zu stellen. Für uns heißt das: Wir müssen nicht nur das Auto neu erfinden, sondern unser gesamtes Unternehmen. Dann brauchen wir uns vor keinem zu fürchten – ob er sein Hauptquartier in Bayern hat oder in Kalifornien.

Bei welchen Produkten und Dienstleistungen liegt für Daimler das größte Potenzial der Wertschöpfung?

Aktuell liefert das klassische Kerngeschäft das Gros der Wertschöpfung – also Pkw und Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Daran wird sich über Nacht nichts ändern, perspektivisch aber sehr wohl. Daher ist jetzt der Zeitpunkt, um die Weichen für künftige Wertschöpfung zu stellen. Das tun wir. Unter anderem mit unserer neu gegründeten Einheit C.A.S.E. Sie geht Zukunftsthemen – vom autonomen Fahren bis zu E-Mobilität – gebündelt an. Denn aus Kundensicht zählt am Ende das beste Gesamtpaket in Sachen Mobilität. Und genau das wollen wir liefern.

Ein spektakulärer Unfall eines Tesla hat Zweifel an autonom fahrenden Autos genährt. Wie – und wie schnell – lassen sich die Risiken der Technologie beseitigen?

Es geht um Vertrauen – das war für den Erfolg des Autos schon immer essenziell. Unfälle wie der von Ihnen angesprochene sind auch in dieser Hinsicht verheerend. Auf der technologischen Seite mache ich mir keine Sorgen: In den nächsten Jahren werden wir immer leistungsfähigere Sensoren bekommen, und noch größeres Potenzial liegt in der intelligenten Verknüpfung dieser Sensordaten. Bis das voll-autonome Fahren alltagstauglich ist, sammeln unsere Autos aber ihre Erfahrungen nur auf Teststrecken oder unter menschlicher Aufsicht.

Wann werden wir in Deutschland flächendeckend autonom fahrende Autos nutzen?

Zunächst werden immer mehr teil-autonome Assistenzsysteme Einzug ins Cockpit halten. Unsere Serien-E-Klasse hat hier schon heute viel zu bieten: Sie kann selbstständig überholen, andere Autos vor Gefahren warnen und per Smartphone-App einparken. Der nächste Schritt ist das fahrerlose Fahren: Die extrem anspruchsvollen Module und Sensoren, die wir dazu brauchen, werden nicht vor 2021 verfügbar sein. Bei der Frage, wann autonome Autos flächendeckend unterwegs sind, gilt der Satz: Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Klar ist: Das Ganze steht und fällt mit der technischen Zuverlässigkeit, den politischen Rahmenbedingungen und – wie gesagt – mit dem Vertrauen in die Technologie.

Was machen wir dann eigentlich im Auto, wenn wir nicht mehr auf den Verkehr achten müssen?

Das autonome Auto gibt den Menschen eine der wertvollsten Ressourcen überhaupt zurück: Zeit. Es gibt ja schon heute viele Fahrer, die sich während der Fahrt lieber mit dem Smartphone beschäftigen. Leider. Beim autonomen Auto ist das aber kein Problem mehr: Sie können tun, was immer Sie möchten – lesen, schlafen, fernsehen, surfen, chatten oder auch arbeiten. In Zusammenarbeit mit Microsoft bieten wir ab nächstem Jahr beispielweise In Car Office an. Das System macht aus Ihrem Auto ein rollendes Büro. Aber natürlich bleibt der Fahrspaß nicht auf der Strecke: Bei unseren Fahrzeugen gilt und wird weiter gelten: Der Fahrer hat die Wahl, ob und wann er das Steuer selbst in die Hand nimmt.

Neben der Digitalisierung sind die Klimaschutzziele ein Treiber Ihrer Branche. Welche Rolle wird das Bremer Werk bei den emissionsfreien Antriebsarten einnehmen?

Bremen spielt hier schon heute eine wichtige Rolle: Das Werk ist beispielsweise Vorreiter bei den Plug-in-Hybriden. Nächstes Jahr werden wir hier den GLC als Brennstoffzellenfahrzeug mit Plug-in-Technologie in Serie bringen. Die Kolleginnen und Kollegen in Sebaldsbrück haben über Jahre hinweg einen tollen Job gemacht – das ist die beste Empfehlung, den Zuschlag für weitere Modelle und Antriebe zu bekommen.

Kann Bremen sich Hoffnung machen, den in Paris gezeigten EQ zu fertigen oder sogar zu einem Leadwerk der neuen Submarke zu werden?

Das ist noch nicht entschieden. Sicher ist: Das Werk gehört zum Rückgrat von Mercedes-Benz. Ganz natürlich ist es damit auch ein möglicher Produktionsstandort für unsere elektrischen Modelle. Die Entscheidung hängt aber von vielen Faktoren ab. Wir werden da produzieren, wo wir die besten Rahmenbedingungen in Bezug auf Know-how, Flexibilität und verfügbare Kapazitäten haben.

Warum haben Sie sich für eine Submarke entschieden anstatt die Marke Mercedes weiterzuentwickeln?

Unser Portfolio wir immer größer: Mit der neuen Marke EQ schaffen wir Orientierung für unsere Kunden. Die Marke steht für ein umfassendes E-Ökosystem: Das fängt bei E-Fahrzeugen an, geht über die Produktion von Energiespeichern und reicht bis zu Lösungen für nachhaltiges Batterie-Recycling. Warum EQ? Der Name leitet sich von den Mercedes-Benz Markenwerten Emotion und Intelligenz ab. Genau darum geht es: Produkte und Services, die emotional begeistern und rational überzeugen.

Bei den Produktionszahlen hat sich Bremen weltweit an die Spitze der Mercedes-Werke gesetzt. Was macht den Erfolg des Standorts aus? Und was fehlt Ihnen in Bremen?

Fehlen tut mir nichts – von ein paar Sonnenstunden vielleicht mal abgesehen. Ich schätze den Standort sehr: Wie im Norden üblich wird hier nicht lang „geschnackt“, sondern geliefert. Dahinter steckt ein Spitzen-Team mit einem Spitzen-Spirit. Und Bremen war schon immer vorn dabei, wenn es um neue Produkte ging: das erste T-Modell, der „Baby-Benz“ oder der SLK mit Vario-Dach. Alles Innovationen „made in Bremen“. Kurz gesagt: Man sieht hier Veränderung mehr als Chance, denn als Bedrohung.

Welche Auto ist Ihr absolutes Lieblingsauto aller Zeiten und warum? Es muss kein Mercedes sein …

Sich auf ein einziges Lieblingsauto festzulegen, ist fast unmöglich – es gibt einfach zu viele. Aber alle guten Dinge sind drei. Erstens: Der Patent-Motorwagen von Carl Benz, weil so vor 130 Jahren alles begann. Zweitens: Der Generation EQ, weil er die Zukunft ist. Und drittens: James Bonds Aston Martin DB5 aus „Goldfinger“ – für mich der schönste Dienstwagen der Filmgeschichte.

Die Fragen stellte Moritz Döbler.

Zur Person:

Dieter Zetsche (63) ist seit 2006 Vorsitzender des Vorstands der Daimler AG, zudem leitet er das Geschäftsfeld Mercedes-Benz Cars. Der Vertrag des promovierten Ingenieurs ist in diesem Jahr bis Dezember 2019 verlängert worden.