Thüringen

6000 Besucher bei Neonazi-Konzert in Themar

In Thüringen haben tausende Rechte am wohl bundesweit größten Neonazi-Konzert des Jahres teilgenommen. Knapp 6000 Anhänger der rechten Szene kamen in die Kleinstadt Themar im Süden des Landes.