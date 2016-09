Schimon Peres prägte das Bild des jüdischen Staates entscheidend mit. (Frederic Sierakowski / Isopix, action press)

Schimon Peres war Israels letzter Gigant – so lautete am Mittwoch nach dem Tod des Ex-Präsidenten das einstimmige Credo. Mit dem 93-jährigen Friedensnobelpreisträger starb der letzte Repräsentant der politischen Gründergeneration Israels.

Als Szymon Perski in Polen geboren, hatte er nach seiner Einwanderung beim Aufbau des jüdischen Staates mitgeholfen – an der Seite des legendären Staatsgründers David Ben Gurion. Viele Palästinenser sehen den Pionier des israelischen Zionismus allerdings eher als jemanden, der ihren eigenen Traum von einem unabhängigen Staat Palästina verhindert hat.

Nach der Staatsgründung 1948 widmete Peres fast sieben Jahrzehnte seines Lebens dem öffentlichen Dienst – zweimal war er Regierungschef, sieben Jahre lang Präsident und mehrmals Minister. „Sein wichtigstes Anliegen war es immer, dem jüdischen Volk zu dienen“, sagte sein Sohn Chemi Peres kurz nach der Todesnachricht im Scheba-Krankenhaus bei Tel Aviv. Dies habe er bis zu seinem letzten Tag getan.

Mit Peres starb auch der letzte der drei Politiker, die 1994 für die Vereinbarung der israelisch-palästinensischen Friedensverträge gemeinsam mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden waren.

Ein Jahr nach der Auszeichnung war Israels Regierungschef Izchak Rabin von einem jüdischen Fanatiker erschossen worden, um weitere Gebietsabtretungen an die Palästinenser zu verhindern. Der Palästinenserpräsident Jassir Arafat starb 2004. Und zwei Jahrzehnte nach Abschluss der Verträge gilt auch der Nahost-Friedensprozess als gescheitert.

Wegen seines unermüdlichen Einsatzes für eine Friedensregelung in Nahost war Peres, der stets besonnen auftrat und mit sonorer Stimme sprach, auf dem internationalen Parkett dennoch hoch angesehen und galt fast als eine Art Lichtgestalt. Der Vetter der Hollywood-Schauspielerin Lauren Bacall wirkte glaubwürdig und staatsmännisch. Dabei war er in seiner Heimat lange eine sehr umstrittene Figur.

Späte Anerkennung

Schimon Peres und Angela Merkel beim Besuch der Bundeskanzlerin in Jerusalem im Februar 2011. (REX FEATURES LTD., action press)

In Israel wurde der dreifache Vater, der mit polnischem Akzent sprach, als „ewiger Verlierer“ belächelt, der immer wieder von politischen Rivalen an die Seite gedrängt wurde. Seine Vision von blühenden Landschaften in einem friedlichen Nahen Osten wurde angesichts der harten Realität in einer umkämpften Region gerade von vielen Rechten als weltfremde Spinnerei belächelt. Erst mit seiner Ernennung zum Staatspräsidenten im hohen Alter erhielt er die breite Anerkennung, die er sich immer gewünscht hatte.

Palästinenser warfen ihm aber bis zuletzt vor, er habe als Feigenblatt der israelischen Besatzung gedient. Während Peres nach seinem Schlaganfall auf der Intensivstation lag, verurteilte ihn Basel Ghattas, arabischer Abgeordneter im israelischen Parlament, als „blutrünstigen Kriminellen“, der Kriegsverbrechen verübt habe. „Peres ist von Kopf bis Fuß mit unserem Blut bedeckt“, sagte er.

Auch die im Gazastreifen herrschende Hamas reagierte mit offener Freude auf Peres‘ Tod. Er stelle einen Einschnitt in der Geschichte der israelischen Besatzung dar, meinte Sprecher Sami Abu Suhri. „Ich denke, es ist der Beginn einer neuen Phase der Schwäche.“

Vorgeworfen wurde Peres als damaligem Regierungschef auch lange eine Verantwortung für das „Massaker von Kana“, bei dem 1996 rund 100 libanesische Zivilisten starben. Während der Operation „Früchte des Zorns“ hatte die israelische Artillerie ein UN-Schutzlager getroffen.

Auch Peres‘ Rolle als Vater des israelischen Atomprogramms will nicht so recht zu seinem friedlichen Image passen. Als junger Mann wurde Peres vom Staatsgründer Ben Gurion zum Rüstungsbeauftragten ernannt. Dabei knüpfte er enge Kontakte zu Frankreich, das letztlich auch beim Bau des Atomreaktors in Dimona half.

Das Mitglied der Arbeitspartei wandelte sich jedoch allmählich zum zähen Verfechter einer umfassenden Friedensregelung in Nahost. „Als Mann des Friedens hat er sich bis zu seinen letzten Tagen für eine Versöhnung mit unseren Nachbarn und eine bessere Zukunft für unsere Kinder eingesetzt“, sagte Regierungschef Benjamin Netanjahu am Mittwoch.

Traum vom Frieden nicht erfüllt

1994 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet: Jassir Arafat, Schimon Peres und Izchak Rabin (von links). (JERRY LAMPEN, REUTERS)

Wie symbolisch ist es da, dass Peres‘ letztes öffentliches Amt, seine Zeit als Staatspräsident, nach sieben Jahren ausgerechnet während des blutigen Gaza-Kriegs 2014 endete. Die Erfüllung seines schönen Traums von Frieden in einem „neuen Nahen Osten“ durfte er selbst nicht mehr miterleben.

Der Tod des israelischen Altpräsidenten löste weltweit Trauer aus. Bei seiner Beerdigung am Freitag werden führende Persönlichkeiten aus aller Welt erwartet. Deutschland soll dabei von Bundespräsident Joachim Gauck vertreten werden, wie das Präsidialamt bestätigte. „Trotz der Gräueltaten, die Deutsche an seiner Familie und seinem Volk während des Holocausts verübten, reichte Schimon Peres uns die Hand. Für diese Haltung sind wir ihm von Herzen dankbar“, erklärte Gauck in einem Kondolenzschreiben an seinen israelischen Amtskollegen Reuven Rivlin.

Zur Trauerfeier werden neben Hollande auch EU-Ratschef Donald Tusk und der ehemalige US-Präsident Bill Clinton erwartet, wie das israelische Außenministerium mitteilte. Außerdem wollten der britische Kronprinz Charles und die niederländische Königinmutter Beatrix kommen. Erst wurde auch US-Präsident Barack Obama angekündigt, dies wurde jedoch später infrage gestellt, ebenso wie die Teilnahme der US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Das Begräbnis soll am Freitag um 11 Uhr in Jerusalem auf dem Friedhof Herzl-Berg stattfinden. Peres‘ Sarg soll laut Fernsehberichten am Donnerstag im Parlament in Jerusalem aufgebahrt werden.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) betonte, Peres habe sich für „die einzigartige Freundschaft zwischen Israel und Deutschland eingesetzt“. Peres hatte 1986 als erster israelischer Regierungschef das damals geteilte Berlin besucht. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte: „Er war zutiefst davon überzeugt, dass Israelis und Palästinenser friedlich nebeneinander leben können.“ Merkel schrieb in ihrer Kondolenz an Regierungschef Netanjahu, Peres habe sich allen Widrigkeiten zum Trotz für einen Ausgleich mit der arabischen Welt eingesetzt.

Obama würdigte Peres als einen „Kämpfer für Israel“ und den Frieden im Nahen Osten. „Als Amerikaner stehen wir in seiner Schuld“, erklärte er. „Keiner hat über die Jahre hinweg mehr dafür getan als Schimon Peres, die Allianz zwischen unseren beiden Ländern aufzubauen – eine unzerbrechliche Allianz, die heute enger und stärker ist, als sie jemals war.“ UN-Generalsekretär Ban Ki Moon erklärte: „Auch in der dunkelsten Stunde blieb er optimistisch für die Aussichten auf Versöhnung und Frieden.“ Russlands Präsident Wladimir Putin schrieb in einem Telegramm: „Jedes Mal begeisterte mich sein Mut und Patriotismus, seine Weisheit und Voraussicht – und die Fähigkeit, in das Wesen der kompliziertesten Fragen einzudringen.“