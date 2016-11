Symbolbild. (fr)

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Endingen mit. Es gebe bislang noch keinen Tatverdächtigen. Die 27-Jährige war am Sonntagnachmittag allein zum Joggen aufgebrochen und wollte nach einer Stunde wieder zu Hause sein. Sie kehrte jedoch nicht zurück. Ihre Leiche wurde am Donnerstag von Polizisten in einem kleinen Waldstück des Ortes gefunden. Nach ihrem Verschwinden hatte die Polizei tagelang nach der Frau gesucht. (dpa)