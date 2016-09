Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.



Historische Sicherstellung in Hannover Fahnder entdecken eine halbe Tonne Marihuana

Fahnder haben eine halbe Tonne Marihuana in einer Autowerkstatt in Hannover entdeckt. Der Fund ist die bislang größte Marihuana-Sicherstellung in der Landeshauptstadt.