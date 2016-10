Enak Ferlemann (CDU) hofft, dass Bremen künftig stärker zum Testfeld für die Entwicklung von automatisierten, vernetzten Formen der Mobilität wird. (dpa)

Bremen sollte sich aus Sicht der Bundesregierung stärker als Testfeld für den digitalen Verkehr einbringen. Städte wie Hamburg oder Ingolstadt hätten sich für entsprechende Pilotversuche beworben und auch den Zuschlag erhalten, sagte Enak Ferlemann (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesverkehrsminister, am Donnerstag auf der Konferenz "Auto Digital" des WESER-KURIERS. "Ich vermisse Bremen." Es sei eine Aufgabe für den Senat, die Stadt ebenso zum Testfeld für die Entwicklung von automatisierten, vernetzten Formen der Mobilität zu machen.

Im Bund gebe es derzeit zahlreiche Initiativen, um die Veränderung der Mobilität mit Gesetzgebung zu flankieren. So arbeite das Verkehrsministerium an einer Änderung der Straßenverkehrsordnung für das autonome Fahren. Auch sei viel denkbar, um mit Hilfe digitaler Technologien die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Beispielsweise seien automatische Falschfahrerwarnungen in Echtzeit möglich.

Zentral sei eine internationale Standardisierung bei vernetzten Verkehrssysteme, sagte Ferlemann. Dazu gebe es aktuell Abstimmungen unter den G7-Staaten und auch in der Europäischen Union. "Das Thema ist voll auf der Agenda der Bundesregierung." Allerdings stehe man noch vor einer "Riesenaufgabe".

