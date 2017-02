Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bremen stellte gegen 2.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung und einen Lichtschein auf dem Parkplatz fest. Die Front des Fahrzeuges brannte in voller Ausdehnung. Nach wenigen Minuten konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Brandermittler der Kriminalpolizei untersuchen derzeit den Tatort, um Erkenntnisse zu erhalten, ob von einer Brandstiftung oder einem technischen Defekt ausgegangen werden muss. Der Schaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

Die Ermittler hoffen auf Zeugenaussagen, die in der Nähe der Großen Sortillienstraße und an der Rückseite des Parkplatzes, angrenzend zum Neustadtwall und der Parkanlage, verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0421) 3623 888 entgegen.

In Bremen gab es zuletzt im vergangenen Oktober in einem Gewerbegebiet in Bremen-Hemelingen eine Brandstiftung, bei der insgesamt 18 Bundeswehrfahrzeuge abbrannten. Dabei entstand ein Schaden von mehr als 15 Millionen Euro. (wk)