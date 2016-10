In diesem Haus in Wedel am Rande Hamburgs ereignete sich die Familientragödie. (dpa)

Im Familiendrama von Wedel ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Das teilte die Polizei Itzehoe am Dienstag mit. Die Leiche sei vergraben auf einem Grundstück entdeckt worden, das an den Bungalow der Familie grenzt. Ob es sich um die Mutter der zwei toten Kleinkinder handelt, ist noch offen. Sie sei noch nicht identifiziert, ergänzte eine Polizeisprecherin. Am Sonntagabend wurden in dem Haus zwei tote Kinder gefunden: ein fünfjähriges Mädchen und ein zwei Jahre alte Junge, Geschwister.

Angehörige entdeckten Leichen

Die Polizei geht davon aus, dass der Vater die beiden kleinen Kinder getötet hat. Nach dem Ergebnis der Obduktion wurden die beiden bereits am Samstag ertränkt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 49 Jahre alte Vater hatte sich am Sonntag umgebracht.

Selbst Polizisten sind von dem Mord erschüttert: "Wenn man Kinderschaukeln im Garten sieht, kommen Emotionen hoch." (dpa)

Eine Ortung des Handys der Mutter hatte keinen Erfolg gehabt. Laut Berichten der Hamburger Morgenpost wird die Mutter von Nachbarn als sehr freundlich, sogar als sanft beschrieben. Nur habe sie längere Zeit niemand mehr in der Gegend gesehen, der Vater habe die Kinder jeden Morgen mit dem Fahrrad in den Kindergarten gebracht. Die 37-Jährige habe früher bei einem Hamburger Technologieunternehmen gearbeitet und zuletzt Spanischkurse in Wedel gegeben.

Großeltern entdeckten Leichen

Die Großeltern sollen am Sonntagmorgen einen Notruf abgesetzt haben, weil sie sich Sorgen um die Familie machten. Später heißt es, Angehörige hätten um 10.30 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie selbst die Leichen entdeckt hätten. "Sie wollten die Kinder abholen", sagt der Polizeisprecher aus Bad Segeberg. "Es spricht alles für ein Tötungsdelikt. Zwei Kinder sterben ja nicht einfach nebeneinander", ergänzt er.