Falschmeldungen verbreiten sich vor allem in sozialen Netzwerken wie Facebook oft mit rasender Geschwindigkeit. (dpa)

Anas Modanami sei einer der Bomben-Attentäter in Brüssel gewesen, und angeblich auch an dem Brandangriff auf einen Obdachlosen in Berlin beteiligt: Glaubt man alles, was im Internet steht, ist die Liste der Straftaten des jungen Syrers wahrlich lang. Nur hat er keine davon begangen. Die Nachrichten über ihn wurden in dem sozialen Netzwerk Facebook verbreitet und sind ein klassisches Beispiel für sogenannte Fake News - gezielte Falschmeldungen.

Modanamis Rechtsanwalt hat deshalb beim Landgericht Würzburg einen Antrag auf eine Einstweilige Verfügung gegen Facebook gestellt. Das Unternehmen soll die Inhalte entfernen und dafür sorgen, dass sie sich nicht weiter verbreiten. Das bestätigte ein Sprecher des Gerichts dem WESER-KURIER am Dienstag. Das Gericht will am 6. Februar prüfen, ob dem Antrag stattgegeben wird.

Seit Monaten wird Anas Modamani immer wieder zum Opfer von Verleumdungen. 2015 hatte der damals 18-jährige Syrer in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin ein Selfie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel gemacht, das ihn in ganz Deutschland berühmt machte. Nach den Terroranschlägen in Brüssel im März 2016 wiesen rechte Webseiten und Blogs im Internet auf die angeblich "frappierende Ähnlichkeit" zwischen Modamani und dem gesuchten Terroristen Najim Laachraoui hin. Eine Fotomontage, in der das Selfie neben das Fahndungsfoto gestellt wurde, kursierten im Internet. Verbunden mit der Frage: „Hat Merkel ein Selfie mit Brüsseler Terrorist gemacht?“

Immer wieder neue Unterstellungen

Modamani wohnt Medienberichten zufolge bei einer deutschen Gastfamilie in Berlin. Dennoch wird sein Gesicht immer wieder für rechte Propaganda gegen Flüchtlinge benutzt. So berichtete die "Taz", dass sein Selfie auch auf der rechten Facebookseite „Anti EU“ vor den Anschlags-LKW vom Breitscheidplatz montiert wurde. Beschriftet mit der Schlagzeile: „Es sind Merkels Tote“.

Im jünsten Fall wurde Anas Modamani nun eine Verbindung zu dem Brandangriff auf einen Obdachlosen in Berlin unterstellt. Erneut wurde sein Selfie neben Fahndungsfotos montiert, mit der Behauptung: "Obdachlosen angezündet - Merkel machte 2015 Selfie mit dem Täter!" Das Bild sei auf Facebook über 600 Mal geteilt worden, sagt sein Rechtsanwalt Chan-jo Jun. "Jedes Mal, wenn etwas mit Flüchtlingen passiert, wird er quasi als Ikone, als Merkels 'Muster-Flüchtling' vorgezeigt."

Anas Modamani aus Syrien - hier bei der TV-Talkshow Maybrit Illner - machte 2015 ein Selfie mit Angela Merkel. (Imago)

Anas Modamani wehrt sich nun vor Gericht gegen die Verbreitung der falschen Anschuldigungen. "Kein Mensch muss sich gefallen lassen, dass er verleumdet wird, dass ihm Straftaten unterstellt werden", sagt sein Anwalt. Der Antrag über die Einstweilige Verfügung wird am 6. Februar vor dem Landgericht Würzburg verhandelt. Die Begründung von Rechtsanwalt Jun lautet: Facebook habe nicht alle gemeldeten "verleumderischen Inhalte" gelöscht. Stattdessen sei nur der Ursprungsbeitrag inklusive der Seite "Flüchtling.info" gelöscht worden.

Bei dem Verfahren geht es um die Frage, ob Facebook auch dafür sorgen muss, dass ähnliche Beiträge in Zukunft nicht mehr gezeigt werden. Denn das Foto von Anas Modamani sei mehrfach von anderen Nutzern herunter- und wieder hochgeladen worden, so Jun. In Zukunft müsste Facebook also eigenständig das Foto erkennen und löschen, sobald es wieder auftaucht.

Die Einstweilige Verfügung richtet sich zudem auch an den AfD-Funktionär Theo Gottschalk aus Nordrhein-Westfalen. Der stellvertretende Sprecher der AfD Rhein-Erft hatte das gefälschte Bild von Modamani verbreitet. Auch die NPD-Anhängerin Jacky Süßdorf aus dem Saarland hat es auf ihrer öffentlichen Facebook-Seite hochgeladen - dort war es am Dienstag, 10. Januar um 17 Uhr noch immer zu finden.

Mit dieser Fotomontage wird Anas Modamani fälschlicherweise mit den Männern in Verbindung gebracht, die in Berlin einen Obdachlosen angriffen. Das Bild wurde auf Facebook über 600 Mal geteilt. (Facebook)

Rechtsanwalt: Facebook muss sich an deutsches Recht halten

Noch stehe nicht fest, ob der Gerichtstermin am 6. Februar stattfinden wird, sagt der Sprecher des Landgerichts, Michael Schaller, auf Nachfrage. Voraussetzung dafür sei, dass Facebook die Vorladung nachweislich erhalten habe. Sie sei nach Irland zum europäischen Hauptsitz Facebooks geschickt worden.

Dieser diplomatische Schriftverkehr sei sehr aufwendig und zeitraubend, erklärt Rechtsanwalt Jun. Daher werde er das Schriftstück auch noch mal an Facebooks Anwaltskanzlei in Deutschland senden. Die hat ihren Sitz in Hamburg. Jun vermutet jedoch, dass dies zu nichts führen wird. Schon einmal sei er daran gescheitert, dass Facebooks Anwälte in Deutschland keine Vollmacht besitzen, um Schriftstücke anzunehmen. "Das ist eine Frechheit", findet Jun. Facebook lege Anwälten wie ihm hier absichtlich Hürden in den Weg.

Laut Juns Kanzlei ist das Fake-News-Verfahren gegen Facebook das erste vor einem deutschen Gericht. "Es wird nicht die letzte Klage bleiben", sagt der Rechtsanwalt. Und wenn Facebook immer wieder Bußgelder zahlen müsse, werde es sich vielleicht irgendwann an deutsches Recht halten.

Die Kanzlei von Chan-jo Jun ist auf IT- und Wirtschaftsrecht spezialisiert. Jun, der ursprünglich aus Niedersachsen stammt, hat bereits mehrfach öffentlich zu dem Thema Hassreden auf Facebook Stellung bezogen. Er stellte bereits Strafanzeigen gegen führende Facebook-Manager, darunter Mark Zuckerberg, wegen Hasskriminalität. Sein Ansatz: Facebook mache sich strafbar, wenn es strafrechtlich relevante Inhalte nicht konsequent lösche.

Auch Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat dem internationalen Konzern deshalb immer wieder Druck gemacht. Im September 2016 berief er eine "Taskforce Hetze" ein, eine Arbeitsgruppe mit Vertretern von Facebook, Twitter und Google. Konkrete Ergebnisse brachte diese jedoch nicht. Und so haben die Selbstverpflichtungen von Facebook, gegen Hassreden vorzugehen, bisher wenig Früchte getragen.