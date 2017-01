Wird seit Sonnabend vermisst: HSV-Mitarbeiter Timo Kraus. (Facebook / HSV)

Wie die Polizei Harburg am Montag mitteilte, feierte Timo Kraus am Sonnabend mit Kollegen im Lokal "Block Bräu" an der Hamburger Hafenpromenade. Anschließend habe er gegen 23.30 Uhr ein Taxi genommen, um nach Hause zu fahren. Der Leiter des HSV-Merchandising wohnt in Buchholz in der Nordheide. Doch dort kam er nie an.

Am Sonntagmorgen meldete Ehefrau Corinna Kraus ihren Mann als vermisst. Die Hamburger Polizei habe am selben Tag mit einem Streifenwagen und einem Polizeiboot vergeblich nach ihm gesucht. Die Polizei in Buchholz in der Nordheide bittet um Hinweise unter der Nummer 04181 / 285 0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Vor allem der Taxifahrer wird als wichtiger Zeuge gebeten, sich zu melden. Er könne wichtige Hinweise auf den Verbleib von Kraus geben. Zum Zeitpunkt des Verschwindens sei Timo Kraus mit einer beigefarbenen Jacke mit Fellkragen der Marke Adidas, einer roten Mütze, einem grauen Pullover mit HSV-Aufdruck, einer blauen Jeans und schwarzen Adidas Stiefeln bekleidet gewesen.

Eine Vermisstenmeldung, die der Hamburger SV in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter veröffentlicht hat, wurde bereits tausendfach geteilt. Darin heißt es, Timo Kraus' Handy sei zuletzt um 23.40 Uhr an den Landungsbrücken in Hamburg geortet worden.

Zahlreiche Anhänger des SV Werder Bremen und anderer Bundesligisten solidarisieren sich in den Sozialen Netzwerken mit den HSV-Fans und teilen den Aufruf. "In der Farbe getrennt, in der Sache vereint", lauten viele Kommentare. Auch in der Facebook-Gruppe "Wir sind 100% Werder Bremen" wurde der Suchaufruf geteilt.

In der Suchanzeige des HSV ist auch die Rede davon, dass Kraus eventuell um 3.15 Uhr oder früher mit dem Zug in Richtung Bremen gefahren sei. Diese Vermutung ist jedoch nicht bestätigt. Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass Kraus zuerst zum Bahnhof und dann wieder zurück zu den Landungsbrücken gefahren sei (Handy-Ortung um 23.40 Uhr). Es wird der Verdacht geäußert, dass der 44-Jährige weiter feiern wollte und ihm dabei etwas zugestoßen ist. Die Polizei hat jedoch bisher keine Hinweise auf ein Verbrechen oder einen Unfall.