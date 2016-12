Der deutsche Darts-Spieler Max Hopp. (imago)

Deutschlands Nummer eins Max Hopp hat den Sprung ins Achtelfinale bei der Darts-WM in London klar verpasst. Der 20-Jährige unterlag am Mittwoch in seiner Zweitrunden-Partie dem Weltranglisten-13. Kim Huybrechts aus Belgien mit 0:4.

In seiner Auftaktpartie war dem Idsteiner noch ein Überraschungserfolg gegen den Niederländer Vincent van der Voort gelungen. Nach der Niederlage von Hopp und dem Erstrunden-Aus von Dragutin Horvat sind bei den Titelkämpfen in London keine deutschen Starter mehr dabei. (dpa)