In H-Milch von Milbona wurden gefährliche Bakterien gefunden. (obs/Fude+Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG)

Der Discounter Lidl ruft H-Milch der Marke Milbona zurück. Bei Untersuchungen wurde der Erreger "Bacillus cereus" gefunden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Lidl und Hersteller Fude + Serrahn. "Bacillus cereus" kann schwere Magen-Darmerkrankungen verursachen. Die Betroffenen leiden unter Durchfall mit krampfartigen Bauchschmerzen oder unter Erbrechen. Betroffen ist das Produkt "Milbona Haltbare Vollmilch 3,5 % Fett, 1 L" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 7. Mai und 8. Mai 2017. Konsumenten werden dazu aufgerufen, den Rückruf "unbedingt zu beachten und das betroffene Produkt nicht zu verzehren".

Die betroffene H-Milch wurde laut Lidl auch in Niedersachsen und Hamburg verkauft, nicht aber in Bremen. Außerdem sei sie in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein in Umlauf gewesen. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Lidl hat die Milch aus dem Verkauf genommen. Andere Milchprodukte von Fude + Serrahn sind den Angaben zufolge nicht betroffen.