EWE-Chef Brückmann (dpa)

Zunächst hatte die „Nordwest-Zeitung“ darüber berichtet. "Herr Brückmann wird sein Amt bis zur Sitzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft vorerst ruhen lassen", heißt es in einer Mitteilung des Energieversorgers. Das soll das Kontrollgremium dem Chef des Oldenburger Energieversorgers nahegelegt haben.

Wegen der umstrittenen Spende in Höhe von 253.000 Euro an die Stiftung der Klitschko-Brüder im vergangenen Jahr zieht der Aufsichtsrat nun also Konsequenzen. Brückmann soll die Spende ohne vorherige Rücksprache angewiesen haben. Die Oldenburger Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob ein Ermittlungsverfahren gegen Brückmann eingeleitet werden muss wegen des Verdachts der Untreue. (dpa/lb)