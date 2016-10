Andi Stark, Manager von Microsoft in Seattle sagt: „Wir wollen aber kein Auto bauen. Wir könne aber die Technologien zur Vernetzung liefern.“ (dpa)

Konkurrent oder Partner? Diese Frage fällt häufig bei der „AutoDigital“-Konferenz des WESER-KURIER. Denn mit Apple und Google sind zwei große US-Konzerne im Bereich der Mobilität unterwegs. Doch auch Microsoft dürfe man dabei nicht vergessen, sagt Andi Stark, Manager von Microsoft in Seattle. „Wir wollen aber kein Auto bauen. Wir könne aber die Technologien zur Vernetzung liefern.“

Ein Beispiel sei der digitale Assistenten Cortana, den Microsoft entwickelt hat. „Wenn meine Frau krank ist und ich mich morgens um Kinder und Hund kümmern muss, komme ich deswegen zu spät zur Arbeit“, nennt Stark als Beispiel. Falls man dadurch eine Konferenz verpassen sollte, könne der Assistent helfen.

„Sobald ich im Auto bin, kann er mit mir kommunizieren, mich fragen, ob es die Konferenz absagen soll oder mich automatisch per Skype einwählen, sodass ich das am Meeting zumindest virtuell teilnehmen kann.“ So werde das Auto zum Büro.

Daten bei Microsoft speichern

Helfen könnte das US-Unternehmen aber auch bei der Speicherung von Daten, die durch vernetzte Autos entstehen. „Microsoft hat mehr als 100 Datazentren in vielen Ländern, das haben nicht alle Firmen.“ Das ist aber eine Voraussetzung für autonomes Fahren und die Digitalisierung des Autos. Nur könnte ein Autobauer so etwas selbst nicht in kurzer Zeit aufbauen. Besonders weil jedes Land eigene Ansprüche beim Thema Datenschutz habe.

Wann das autonome Fahren kommt, kann Stark allerdings nicht genau sagen. „Es wird nicht einfach der Schalter umgelegt, es passiert sukzessive.“ Schon heute würde Autos beweisen, dass sie im Stop-and-Go-Verkehr zuverlässiger sind als menschliche Fahrer. „Viele Technologie gibt es schon“, sagt Stark, „wir haben sie aber noch nicht alle zusammengesetzt.“​