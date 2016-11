In einem Mehrfamilienhaus in Lünen bei Dortmund hat sich diese Familientragödie ereignet. (dpa)

Die 28-Jährige habe aber keine tatsächliche Begründung für die Tat gegeben, sagte der ermittelnde Staatsanwalt Jörg Schulte-Göbel am Freitag. "Ein eindeutiges Tatmotiv konnte bislang nicht erkannt werden." Das Amtsgericht Dortmund erließ Haftbefehl wegen des Verdachts auf zweifachen Mord.

Die Frau soll am Mittwochabend ihren knapp zwei Jahre alten Sohn und ihre viereinhalb Jahre alte Tochter im Schlaf mit einem Küchenmesser erstochen haben. Anschließend verletzte sie sich selbst. Sie werde nach wie vor im Krankenhaus behandelt, sagte der Staatsanwalt.

Die Polizei war kurz vor 22.00 Uhr von Nachbarn alarmiert worden. Als Polizei und Rettungsdienst in dem Mehrfamilienhaus eintrafen, waren die beiden Kinder bereits tot. Ein drei Monate altes Baby blieb unverletzt. Zur Tatzeit hielt sich auch der Vater der Kinder und dessen Bruder in der Wohnung in einem anderen Raum auf. Gegen sie wird nicht ermittelt. (dpa)