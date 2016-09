Bei der Explosion am Samstag im New Yorker Szeneviertel Chelsea waren 29 Menschen verletzt worden. (reuters)

Ausgerechnet zum Auftakt der UN-Woche in New York mit Staatsgästen aus aller Welt macht das Thema Terrorismus wieder Schlagzeilen. Und bis zur Präsidentenwahl sind es nur noch sieben Wochen.

Mitten in Manhattan geht im trubeligen Stadtviertel Chelsea eine Bombe hoch, 29 Menschen werden verletzt. Eine zweite Bombe detoniert nicht. Elf Stunden zuvor explodiert in New Jersey in Seaside Park eine von drei miteinander verbundenen Rohrbomben in einer Mülltonne. Dann wird in Elizabeth, ebenfalls New Jersey, ein Paket mit fünf Bomben entdeckt; beim Entschärfen in der Nacht zum Montag explodiert eine.

Am Sonntag waren offizielle Stellen mit einer Bewertung noch vorsichtig. Terror, ja schon - was wären Kugellager und Schrapnelle in einem Schnellkochtopf anderes. Aber die befürchtete Verbindung zum internationalen Terrorismus, die den Sprengsätzen eine andere Dimension gäbe, sie wurde erst am Montag gezogen. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sagte dem Sender CNN, niemand solle überrascht sein, wenn sich das im Laufe des Tages herausstelle.

Polizei veröffentlichte Fahndungsfoto

Noch während Cuomo sprach, veröffentlichte die New Yorker Polizei ein Fahndungsfoto. Gesucht wird Ahmad Khan Rahami, 28 Jahre alt, bewaffnet und gefährlich. Rahami stammt aus Afghanistan, wurde eingebürgert. Er soll mit allen drei Zwischenfällen vom Wochenende zu tun haben.

Welche genauen Hintergründe diese Bomben auch immer haben mögen: Donald Trump kommen sie brutal zu pass. Der Republikaner spielt seit Monaten auf einer Klaviatur der Angst. Das Land sei im Innersten bedroht, weil die Regierung Obama und seine Konkurrentin Hillary Clinton Hunderttausende Fremde ins Land lassen wollten.

Das ist zwar sachlich falsch. Aber die Bomben an der Ostküste waren Trump am Montagmorgen der erwartete Treibsatz: Er habe es ja gesagt, meinte Trump mit düsterer Stimme im Sender Fox, sicher erlebe Amerika in den kommenden Wochen noch mehr davon. Clinton, die erstmal wissen wollte, was eigentlich passiert ist, findet da in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht mehr statt. Sie gab keine sehr gute Figur ab.

Ob die Detonationen vom Wochenende das Werk einer Terrorzelle seien, soweit wollen die Behörden am Montag zunächst nicht gehen. Aber es gebe Verbindungen in der Machart der Bomben, sagt Cuomo. Die Bomben in New York ähnelten in der Bauart den Sprengsätzen des Boston Marathons, sollten maximalen Schaden anrichten. "Wir haben solches Glück, dass niemand ums Leben kam", sagt New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio.

Bei Explosionen in New Jersey niemand verletzt

Auch dass bei den Explosionen in New Jersey niemand verletzt wurde, nur Sprengroboter während ihrer hilfreichen Tätigkeit beschädigt wurden, scheint pures Glück.

Der gesuchte Verdächtige Rahami soll angeblich eine Verbindung zu fünf Insassen eines Wagens haben, den die Polizei in der Nacht zum Montag nahe der Verrazano-Brücke stoppte. Der "New York Times" zufolge sind fast alle Mitglieder einer Familie, eventuell waren sie auf dem Weg zum Flughafen. Das FBI ermittelt.

Währenddessen steht J. Christian Bollwage im strömenden Regen seines Städtchens Elizabeth, New Jersey. Er bestätigt, dass in der Nähe des Bahnhofs ein Rucksack oder eine Tasche gefunden wurde, darin fünf Rohrbomben. Später wird das FBI mitteilen, dass Rahamis letzter bekannter Wohnort in Elizabeth war. Der Gesuchte soll auch der Mann sein, den Überwachungskameras in New York festgehalten haben.

Dass die Bombe in Elizabeth nicht unmittelbar am Bahnhof explodierte, scheint reiner Zufall. Bollwage sagt, zwei Männer hätten den Rucksack auf einem Abfalleimer entdeckt und ihn mitgenommen. Dann entdeckten sie aus ihrer wohl sehr schweren Last herausragende Drähte und alarmierten die Polizei.

Die New Jersey State Police veröffentlicht am Vormittag eine Mitteilung: Rahami werde nun auch wegen der Sprengsätze in Seaside Park und Elizabeth gesucht.

Verstärkte Polizeipräsenz

Nach New York, am Montagmorgen: Deutlich spürbar ist die verstärkte Polizeipräsenz in der Innenstadt zu Wochenbeginn. 1000 zusätzliche Polizisten und Truppen der Nationalgarde sollen den Bürgern ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Auf dem East River fahren die Boote von Polizei und Küstenwache im grauen Regen, Blaulichter blitzen. Teils schwer bewaffnet postieren sich Polizisten auf Plätzen und an Bahnhöfen, führen Spürhunde an der Leine.

Für viele der Millionen New Yorker, die sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen lassen, geht der Alltag nach dem Schock vom Wochenende weiter. Sogar die Tweets von Augenzeugen kurz nach der Explosion auf der 23rd Street in Chelsea drücken Gelassenheit aus. "Die Medien lassen es klingen wie 9/11. NICHT.", schreibt einer in Anspielung auf die Terroranschläge vom 11. September 2001. Ein anderer meint nach all der Aufregung: "Wenn der Rest des Landes sich verdammt nochmal beruhigen könnte, würden wir das schätzen. Danke." (dpa)