Meter für Meter ist der schützende Stahlbogen in Richtung Atomruine Tschernobyl geschoben worden. Mittlerweile hat er die Überreste des Reaktors fast vollständig bedeckt. (EBRD und Novarka, dpa)

Es ist, keine Frage, ein technisches Meisterwerk. Und es ist Millimeterarbeit im wahrsten Sinne. Wer wollte, konnte in den vergangenen Tagen im Internet verfolgen, wie sich die neue Schutzhülle auf Schienen Stück für Stück über den 1986 explodierten Reaktor Nummer vier des ukrainischen Atomkraftwerks Tschernobyl schob. Inzwischen bedeckt die rund 36 000 Tonnen schwere, 110 Meter hohe, 165 Meter lange und 260 Meter breite Konstruktion aus Stahl die strahlende Ruine vollständig. Am Dienstag soll das Bauwerk offiziell übergeben werden.

Tschernobyl steht für den bislang schwersten Unfall in der sogenannten friedlichen Atomkraftnutzung. In der Nacht des 26. April geriet ein Sicherheitstest in dem erst drei Jahre zuvor in Betrieb genommenen Block wegen Bedienungsfehlern und Konstruktionsmängeln völlig außer Kontrolle.

Die Reaktordecke explodierte, gewaltige Mengen radioaktiven Materials verteilten sich in der Umgebung, eine Strahlenwolke zog über halb Europa. Zehntausende Menschen starben infolge der Katastrophe, die Spätfolgen sind noch immer nicht absehbar. Auch in Deutschland sind Pilze und Wildfleisch infolge des Unfalls bis heute radioaktiv belastet.

Mehrere Hunderttausende von Liquidatoren im Einsatz

Schon in den ersten Stunden hatte die sowjetische Führung Tausende Helfer nach Tschernobyl geschickt – sogenannte „Liquidatoren“, die die Strahlung „liquidieren“ sollten. Der erste Rettungstrupp bestand aus 6000 Soldaten und 40 000 Angehörigen der chemischen Spezialtruppen.

Sie mussten auf die Dächer neben dem offen liegenden Reaktor klettern, um diesen mit Schutt zu bedecken, oder verstrahlte Grafitblöcke, die durch die Explosion in die Umgebung geschleuderten worden waren, zurück in den Schlund des Kraftwerks zu werfen. Andere schütteten aus Militärhubschraubern mehrere Tausend Tonnen unterschiedlicher Materialien in den offenen Reaktor: Bor sollte die Kettenreaktion begrenzen, Dolomit die Grafitbrände löschen, Bleibarren die Gammastrahlung mindern, Sand und Lehm sollen freigesetzte Teilchen filtern.

Insgesamt waren in der Folgezeit 600 000 bis 800 000 Liquidatoren im Einsatz: Wehrdienstleistende, Hubschrauberpiloten, Polizisten, Feuerwehrleute, Bergleute, Kletterer, Betonarbeiter, Busfahrer, Ärzte und Krankenschwestern. Sie arbeiteten teilweise monatelang in Tschernobyl, viele mussten dabei ohne ausreichende Schutzkleidung auskommen.

Zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro für neuen Schutzmantel

Um die Strahlung einzudämmen, baute man schon im Sommer und Herbst 1986 ein Betongehäuse über dem Reaktor. Der Sarkophag wurde allerdings im Laufe der Jahre brüchig, setzte Strahlung frei und droht mittlerweile einzustürzen. Ein Einsturz würde eine gewaltige radioaktive Staubwolke freisetzen und damit eine zweite, womöglich noch schlimmere Katastrophe auslösen. Deshalb taten sich 1997 internationale Geldgeber zusammen, um zunächst den alten Sarkophag bis zur Fertigstellung der neuen Hülle zu stabilisieren.

Nach gut vierjähriger Bauzeit ist dieser neue Schutzmantel nun fertig, zwischen 1,5 und zwei Milliarden Euro hat er gekostet, Ingenieure und Techniker aus rund 40 Staaten haben daran mit gewerkelt oder zur Finanzierung beigetragen. Mit der Feier am Dienstag hat die Haube zwar ihre endgültige Position erreicht, sie muss aber in den kommenden Monaten noch mit den Gebäudeteilen darunter verbunden werden.

Es dürfen keine Lücken bleiben, alles muss hermetisch abgeriegelt sein, damit keine Radioaktivität nach außen gelangen kann. Ein spezielles Lüftungssystem im Zwischenraum zwischen Außen- und Innenwand sorgt für einen Unterdruck. Er soll verhindern, dass radioaktive Gase entweichen können.

Ungelöste Fragen

Nach Angaben der Konstrukteure soll der Schutzmantel mindestens 100 Jahre halten. Unter der Abdeckung wurden auch gigantische Kräne installiert, mit denen ferngesteuert die alte Ummantelung abgebaut und, irgendwann später, der radioaktive Schrott abtransportiert werden soll – schätzungsweise 500 000 Kubikmeter langlebige Atomabfälle liegen unter dem alten Sarkophag.

Abgesehen davon, dass niemand weiß, wie und wo dieser Müll entsorgt werden kann, muss die wirtschaftlich schwer angeschlagene Ukraine diese Nachfolgearbeiten selbst bezahlen. Denn internationale Hilfe ist dafür nicht vorgesehen. Es scheint noch nicht einmal sicher, ob die Ukraine die jährlichen Betriebskosten von etwa acht Millionen Euro stemmen kann.

Würde aus Geldmangel die energiefressende Lüftung abgestellt, könnten sogar wieder radioaktive Stoffe nach außen dringen. Ukraine Umweltschützer fragen sich überdies schon, ob nicht in 100 Jahren ein noch viel größerer Sarkophag III mit noch viel mehr Geld gebaut werden muss, um die Welt vor der tödlichen Strahlung aus Tschernobyl zu schützen.