Auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Bremen-Hemelingen übersah am Mittwochmorgen ein 40 Jahre alter Lkw-Fahrer das Stauende und prallte gegen einen vorausfahrenden Laster, berichtet die Polizei. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer wurden schwer verletzt.

Der 40-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde wie sein 39 Jahre alter Beifahrer in ein Krankenhaus gebracht. Der vorausfahrende 41 Jahre alte Lasterfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro.

Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern derzeit an. Der Verkehr in Richtung Osnabrück wird über die Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (ms)