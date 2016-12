ARCHIV - SYMBOLBILD (Jens Wolf, dpa)

Große Guthaben bei privaten Bausparkassen in Deutschland werden bald schlechter gegen Ausfallrisiken geschützt sein. Denn der Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds (BESF) wird zum 28. Februar 2017 eingestellt. Über ihn sind Guthaben von über 100 000 Euro abgesichert. Dem Fonds gehören zehn Unternehmen an, darunter Wüstenrot, Badenia und BHW. „Eine Fortführung des BESF hätte den regulatorischen Aufwand für diese freiwillige Zusatzabsicherung erheblich erhöht, ohne die Sicherheit für die Bausparkunden zu verbessern“, sagt Verbandssprecher Alexander Nothaft. Hintergrund ist die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Über die Änderung werden die Kunden von ihren Unternehmen angeschrieben.

Bankkunden, die ihre Anteile an Investmentfonds selbst zu Hause oder in einem Bankschließfach verwahren, müssen hierfür bis zum 31. Dezember 2016 ein neues Domizil finden: Ab ins Depot, heißt es dann für die sogenannten Tafelpapiere, also Fondsanteile, die der Kunde am Bankschalter (also „über die Tafel“) in Papierform erworben und bisher selbst aufbewahrt hat. Werden diese Wertpapiere nicht bei einer Bank in Sammelverwahrung gegeben, können sie ab 1. Januar 2017 nicht mehr gehandelt werden. Und Ausschüttungen werden nicht mehr geleistet. Allerdings macht die Gesetzesänderung die Schätzchen auch nicht über Nacht zum wertlosen Altpapier: Wer sie – auch nach dem Jahreswechsel – bei einer Bank einliefert, kann sie wieder handeln und auch Ausschüttungen bekommen.

Falschen Fuffzigern macht es die Europäische Zentralbank 2017 schwer: Der neue 50-Euro-Schein soll deutlich weniger leicht zu fälschen sein. Erstmals ausgegeben wird der rundum erneuerte Fünfziger ab 4. April 2017. Bis dahin soll auch sichergestellt sein, dass Geräte, die die Echtheit von Banknoten im gesamten Euroraum prüfen, die neue Banknote erkennen. Natürlich bleiben die alten 50er-Scheine weiterhin gültig, sie werden von den Notenbanken der Länder nach und nach ausgetauscht.

Vorsorgesparer müssen Abstriche machen

Vorsorgesparer, die ab 2017 eine klassische Lebens- oder Rentenversicherung abschließen wollen, müssen Abstriche in Kauf nehmen. Grund: Die Garantieverzinsung sinkt von 1,25 Prozent auf 0,9 Prozent. Das heißt aber nicht, dass der Gesamtertrag am Ende zwingend schlechter ausfällt. Die Ablaufleistungen der Policen sind nämlich vom sinkenden Garantiezins nur bedingt betroffen. Grund: Zu den garantierten Leistungen addieren sich die erwirtschafteten Überschüsse der Versicherer. Positiv: Auf bestehende Versicherungsverträge hat die Absenkung des Garantiezinses keinen Einfluss.

Ab 1. Januar 2017 erhöhen sich die Beiträge für eine Rürup-Rente (auch Basis-Rente genannt), die in der Steuererklärung als Sonderausgaben vom zu versteuernden Einkommen abgezogen werden können. Statt bislang 82 können künftig bis zu 84 Prozent der Beiträge steuerlich geltend gemacht werden. Die Steuervorteile durch eine Rürup-Rente sind durch einen Höchstbetrag gedeckelt: Auch dieser steigt 2017 – und zwar von jährlich 22 766 Euro pro Person auf 23 362 Euro (bei Verheirateten: 46 724 Euro). Das sind – bei einem tatsächlichen Beitragsaufwand in Höhe des maximalen Förderbeitrags von 23 362 Euro – maximal 19 624 Euro (39 248 Euro für Verheiratete bei Beiträgen in Höhe von 46 724 Euro). Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung müssen davon jedoch abgezogen werden.

Höhere Beitragsbemessungsgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung (siehe Grafik) schieben die förderfähigen Höchstgrenzen bei der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) nach oben. So klettert der förderfähige Höchstbetrag, also der Lohnanteil, den man ohne Abzug von Steuer- und Sozialversicherungsbeiträgen in Betriebsrente umwandeln darf, auf jährlich 3048 Euro. Bisher waren es 2976 Euro. Häufig werden Jahresendzahlungen wie Weihnachtsgeld genutzt, um solche Verträge zu besparen.

Steuerlicher Grundfreibetrag steigt um 170 Euro

Die Bundesregierung möchte Steuerzahler 2017 um 6,3 Milliarden Euro entlasten. Eine zentrale Maßnahme dabei ist die Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags. Dies ist der Betrag, bis zu dem Einkünfte – gleich welcher Art – von Steuern verschont bleiben. Ab Januar steigt der Grundfreibetrag um 170 Euro auf 8822 Euro für Ledige (17 644 Euro für Verheiratete).

Für Eltern hat der Finanzminister nächstes Jahr nur eine geringe Entlastung parat: Der Kinderfreibetrag steigt ab Januar von 4608 Euro auf 4716 Euro. Der Freibetrag greift bei gut verdienenden Eltern, wenn die Steuerentlastung durch den Kinderfreibetrag höher ist als das erhaltene Kindergeld. Damit Eltern mit geringem oder durchschnittlichem Einkommen nicht leer ausgehen, wird das Kindergeld um zwei Euro pro Kind angehoben. Für das erste und zweite Kind gibt es dann 192 Euro, für das dritte 198 Euro und für jedes weitere 223 Euro.

Wer beruflich umzieht, der kann die Kosten pauschal oder einzeln aufgelistet steuerlich absetzen. Das Finanzamt akzeptiert den Wohnungswechsel dann steuermindernd, wenn sich die tägliche Gesamtfahrtzeit um mindestens eine Stunde verkürzt. Halten sich die Umzugskosten im Rahmen, lohnt der pauschale Ansatz. Ab Februar 2017 stehen dafür höhere Beträge bereit. Die Pauschalen steigen für Verheiratete von 1493 Euro auf 1528 Euro. Ledige genießen den halben Betrag. Für jedes weitere zum Haushalt gehörende Kind oder andere Personen erhöht sich die Pauschale um 337 Euro.