Einige Stockwerke sind immer noch nicht wieder betretbar: der ausgebrannte Grenfell Tower in London (Reuters)

Nach der Brandkatastrophe in London sollen alle Bewohner des Hochhauses bis zum Wochenende eine neue Wohnung erhalten. Das sagte Megan Hession von der Stadtverwaltung in Kensington und Chelsea am Freitag. Zahlreiche Menschen hatten auch die vergangene Nacht noch in Turnhallen und Hotels verbracht.

Bei dem Feuer im Grenfell Tower waren in der Nacht zum Mittwoch mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Auch zwei Tage nach dem verheerenden Hochhausbrand in London werden noch Menschen vermisst. Die Feuerwehr kann die oberen Etagen des Grenfell Towers noch nicht komplett durchsuchen - die Lage dort ist zu unsicher.

Unklar sind weiterhin die Brandursache und warum sich das Feuer am frühen Mittwochmorgen so schnell an der Fassade hochfressen konnte.

Viele Bürger geben der britischen Regierung eine Mitschuld an dem Feuer. Für den frühen Freitagabend haben Aktivisten deshalb zu einer Solidaritätskundgebung im Regierungsbezirk Westminster aufgerufen. Die Demonstration soll vor dem Ministerium für Kommunen stattfinden, das auch für Wohnungsbau verantwortlich ist. (dpa)