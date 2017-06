Fünfeinhalb Jahre nach dem Ende der rechtsterroristischen Gruppe NSU hat nun der zweite parlamentarische Untersuchungsausschuss seinen Bericht vorgelegt. Der Bundestag debattiert am Donnerstag (14 Uhr) über dessen Erkenntnisse. Der Ausschuss kritisiert - wie schon sein Vorgänger 2013 - massive Versäumnisse der Sicherheitsbehörden. So hätten sich die Ermittler zu sehr auf eine Täterschaft von Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe konzentriert und mögliche Mittäter nicht ausreichend beachtet. Auch beim Einsatz und der Führung von Informanten aus der rechten Szene, sogenannten V-Leuten, sei viel falsch gelaufen.





Dem "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU) werden zehn Morde zwischen 2000 und 2007 zur Last gelegt, an neun türkisch- und griechischstämmigen Männern und einer Polizistin. Die Sicherheitsbehörden waren der Bande jahrelang nicht auf die Spur gekommen. Die Gruppe flog erst Ende 2011 auf. Die mutmaßliche NSU-Terroristin und einzige Überlebende der drei bekannten Täter, Beate Zschäpe, steht seit 2013 in München vor Gericht - ebenso mehrere mutmaßliche Unterstützer der Zelle.

Parteien sind sich nicht einig

Neben dem gemeinsamen Bericht legten die vier Fraktionen von Union, SPD, Linken und Grünen jeweils ein Sondervotum mit eigenen Einschätzungen und Empfehlungen vor. Die Linke fordert eine Auflösung des Bundesamts für Verfassungsschutz, die Grünen zumindest einen "Neustart". Dem schließen sich Union und SPD nicht an.



In dem mehrere hundert Seiten starken Bericht kritisieren die Abgeordneten unter anderem, dass die Ermittler nicht ausreichend in verschiedene Richtungen geschaut hätten - mit Blick auf Unterstützer, größere Netzwerke, aber auch auf Bezüge zur organisierten Kriminalität. Der Informationsaustausch zwischen den Polizeibehörden sei unzureichend gewesen. Die kriminaltechnischen Möglichkeiten der DNA-Analyse seien nicht voll ausgeschöpft worden.



"In Zeiten des Wiedererstarkens von rechtspopulistischem und rechtsextremem Gedankengut" müsse alles getan werden, dass sich eine rassistische Mordserie wie die des NSU nicht wiederholen kann, heißt es in den Empfehlungen. Bereits das Entstehen von rechtsextremistischen und rechtsterroristischen Strukturen müsse wirksam bekämpft werden. Präventionsarbeit müsse verstärkt, entsprechende Projekte sollten verstetigt werden. (dpa)