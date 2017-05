Donald Trump twittert gerne - auch wenn man nicht jeden Tweet versteht. (Imago)

Donald Trump – the Real Donald Trump – hat es wieder getan. Er hat wieder zu seinem Smartphone gegriffen und einen Tweet abgesetzt. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika schrieb: „Despite constant negative press covfefe…“ (Trotz der durchgängig negativen Presse…)

Dieser Tweet des US-Präsidenten bringt das Netz zum Glühen. (dpa)

Nun rätseln die Trump-Exegeten, was er mit „covfefe“ gemeint haben könnte. Die aktuelle Definition im „Urban Dictionary“ dürfte der Wahrheit am nächsten kommen. Sie lautet: „When you want to say ,coverage‘ and your hands are too small to hit all the letters on your keybord.“ Auf Deutsch: „Wenn Du das Wort ,coverage‘ (Berichterstattung) schreiben willst und Deine Hände zu klein sind, um alle Buchstaben auf Deiner Tastatur zu treffen.“ Die Definition geht zwar logisch nicht ganz auf. Denn es sind ja eher die dicken Finger, die Probleme mit der Tastatur machen. Aber gut. Über diesen Schönheitsfehler wollen wir mal hinwegsehen.

Spannender scheint ohnehin die Antwort auf die Frage, wie der Tweet weiter gegangen sein könnte. Es gäbe da ein paar Möglichkeiten wie: „Trotz der durchgängig negativen Presseberichterstattung…

… bin ich der größte Händeschüttler in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika.

… sollte die Merkel nicht so frech sein.

… werde ich Präsident bleiben, solange ich lebe.

… wird diesen Bonsai-Politikern Juncker und Tusk das Lachen schon noch vergehen.

… werde ich den nordkoreanischen Staatschef nach seinem Friseur fragen.

… werde ich auf dem White House-Spielplatz heute mal tüchtig aufräumen.“

Die Zahl der Varianten ist so unbegrenzt wie die Varianten von Trump-Tweets.

Der jüngste Tweet, verfasst kurz vor Mitternacht amerikanischer Zeit, wurde übrigens bisher 99. Mal geliked und 79. Mal retweetet. Wie häufig dies in ironischer Absicht geschah, ist unbekannt. Auf jeden Fall ist Donald Trump da draußen nicht allein.