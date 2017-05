Das Foto aus dem Jahr 2012 zeigt einen Goldschakal, der im Nationalpark Bayerischer Wald von einer Wildkamera fotografiert wurde. (dpa)

In Schleswig-Holstein ist zum ersten Mal ein Goldschakal nachgewiesen worden. Dem Wolfsmanagement des Landes sei im März ein möglicher Wolfsriss im Kreis Dithmarschen gemeldet worden, teilte das Umweltministerium am Dienstag in Kiel mit. Genetische Untersuchungen hätten nun ergeben, dass es sich um einen Goldschakal gehandelt hat. Nach Einschätzung eines Gutachters hat der Goldschakal drei Schafe angegriffen und leicht verletzt, aber nicht getötet, wie das Ministerium weiter mitteilte.

Eines der Tiere sei nach dem Vorfall aufgrund noch nicht abschließend geklärter Umstände gestorben. Der Halter der Schafe kann Entschädigung beantragen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Goldschakalmittelbar den Tod der Tiere verursacht haben könnte.

Goldschakale sind den Angaben zufolge in Europa ursprünglich auf dem Balkan beheimatet, breiten sich aber seit einigen Jahren in Gebieten aus, die sie zuvor nie besiedelt hatten. In den vergangenen Jahren wurden auch in Deutschland einzelne Exemplare nachgewiesen, etwa 2016 in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Die nördlichsten Nachweise in Europa liegen aus Dänemark vor. Ob es tatsächlich zu einer Besiedlung Schleswig-Holsteins kommt, sei nicht seriös vorherzugsagen, teilte das Ministerium mit. Goldschakale ernähren sich überwiegend von Insekten, Nagetieren, Vögeln und Amphibien. Natürlicher Feind der Goldschakale sind Wölfe. (lni)

Mehr zum Thema Daran erkennen Sie einen Wolf War es ein Wolf oder doch nur ein Hund? Der Hund stammt bekanntlich vom Wolf ab. Kein Wunder also, ... mehr »

Hier geht es zu unserem kompletten Wolfs-Dossier: