Ein Polizist steht mit seiner Waffe am Montag in Esslingen auf einem Zufahrtsweg zur Friedrich-Ebert Schule. Ein bewaffneter Mann hatte zuvor einen Amokalarm verursacht. (dpa)

Nach dem Amokalarm an einer Schule in Esslingen bei Stuttgart hat die Polizei am Dienstag weiter nach dem Verdächtigen gesucht. Eine Bedrohung rund um das Schulgelände gibt es aber nicht mehr, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Gesuchte wird verdächtigt, mit einer Pistole bewaffnet am Montagmorgen die Schule in Baden-Württemberg betreten zu haben. Wenig später hatte die Schulleitung die Polizei alarmiert und Amokalarm ausgelöst. Beamte nahmen wenig später einen Verdächtigen im Stadtgebiet fest. Dabei handelte es sich aber um den Falschen. Verletzt wurde niemand.

Die Beamten waren am Tag danach den Angaben zufolge weiter im Umfeld der Schule präsent. "Es gibt aber keine Veranlassung, die Schule zu bewachen", sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen liefen, ohne dass es eine konkrete Spur zu dem Gesuchten gebe.

Die Schule nahm am Dienstag wieder den normalen Betrieb auf. Wie der Schulleiter mitteilte, wurde eine Beratungsstelle für Schüler und Lehrkräfte eingerichtet. Am Montagnachmittag waren die Schüler nach Hause geschickt worden. (dpa)