Kriminalität Frau in Hamburg angeschossen - Mutmaßlicher Täter festgenommen

Bei einem mutmaßlichen Beziehungsdrama in Hamburg ist am Morgen eine 21 Jahre alte Frau angeschossen und schwer verletzt worden. Sie wurde nach Polizeiangaben mit Schrot im linken Brustkorb getroffen und in einem Krankenhaus notoperiert.