Frisch gebackene Mutter: AfD-Chefin Frauke Petry, aufgenommen hochschwanger im Februar in Berlin. (dpa)

AfD-Chefin Frauke Petry hat am Donnerstag in Leipzig einen Sohn zur Welt gebracht. Die stellvertretende Parteivorsitzende Beatrix von Storch sandte ihr über den Kurznachrichtendienst Twitter am Donnerstag Glückwünsche „zur Geburt ihres Sohnes Ferdinand“.

Frauke Petry ist seit Dezember 2016 in zweiter Ehe mit dem nordrhein-westfälischen AfD-Landeschef Marcus Pretzell verheiratet. Beide haben jeweils vier Kinder aus erster Ehe. Zuvor war sie mit dem Pastor Sven Petry liiert. (dpa/cah)