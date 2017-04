Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Deutschland Merkel und Ivanka Trump bei Gipfel zur Stärkung von Frauen

Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt gemeinsam mit der Tochter des US-Präsidenten, Ivanka Trump, am Dienstag in Berlin an einem internationalen Gipfel zur Stärkung von Frauen teil, live übertragen wird.