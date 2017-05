Ein Pfeifkonzert begleitet die Halbzeitshow von Helene Fischer. (dpa)

Das Wichtigste zuerst: Der DFB-Pokal ist nicht der Super Bowl. Und Helene Fischer ist nicht die deutsche Beyoncé, aber immerhin ein Vollprofi. „Dankeschön Berlin!“, rief sie am Ende ihrer Halbzeit-Show beim DFB-Pokalfinale, mitten hinein in den Chor aus gnadenlos gellenden Pfiffen. Die Sängerin reagierte ganz so, als hätte der Hass, der ihr von den Rängen entgegenschlug, nichts mit ihr zu tun. Als hätte all die auf acht Minuten Pfeifkonzert geballte Ablehnung nicht ihr gegolten. Und irgendwie stimmte das ja auch tatsächlich.

Die wenigsten Fans im Berliner Olympiastadion dürften die Person Helene Fischer ausgepfiffen haben. Ihre Verachtung richtete sich gegen das, was Fischer während ihres Programms, umzingelt von einer hysterisch neben dem Takt zappelnden Tanztruppe, symbolisierte. Für acht Minuten verkörperte sie stellvertretend, wovor sich viele Fans fürchten, und was doch längst Realität ist: die Eventisierung des modernen Fußballs; dass der Sport zur Randnotiz eines Show-Ereignisses verkommt.

Das Gefühl vieler Fans sagt: Das Spiel steht schon lange nicht mehr im Mittelpunkt. Was zählt, ist nicht allein der Sport, sondern die Show davor, dazwischen, danach. Fischers Halbzeit-Fiasko gibt dieser Entwicklung nicht nur ein Bild, sie ist auch ihr vorläufiger Tiefpunkt. So unverblümt hatte der deutsche Fußball bislang noch nicht in Richtung USA geschielt. Der Auftritt der deutschen Konsens-Künstlerin mit ihrer garantiert konfliktfreien und kantenlosen Mitklatsch-Musik war der etwas fantasielose Versuch des DFB, eine deutsche Light-Version des Super Bowls, dem Finale der amerikanischen Football-Liga, zu konstruieren. Funktioniert hat das nicht.

Eventisierungsprozess des deutschen Fußballs

Der Super Bowl ist der Inbegriff eines Sport-Events. Das minutiös durchchoreografierte Spektakel, der ganze Inszenierungsirrsinn sind längst in die DNA der Veranstaltung übergegangen. Viele schalten allein wegen der Halbzeit-Shows ein. Um nicht zu verpassen, wie Sängerin Katy Perry auf einer Sternschnuppe durchs Stadion schwebt oder auf Löwen durch die Menge reitet.

An diesem Vorbild hat sich jetzt der DFB orientiert. Nur vereinzelt gab es in der Vergangenheit Show-Einlagen vor dem Anpfiff eines Pokalfinales. Dann begann das Spiel, und allein der Fußball stand im Mittelpunkt. Nun macht der Verband aus der Halbzeitpause mehr als das, was sie bislang war: eine Pause – zum Fachsimpeln, Bratwurst holen oder auf die Toilette gehen. Dabei ist das nur die nächste Etappe im Eventisierungsprozess des deutschen Fußballs.

Zum Saisonabschluss der Bayern bespaßte bereits die US-amerikanische Sängerin Anastacia die Münchner Fans in der Halbzeit. Weil die Bühne nicht schnell genug abgebaut werden konnte, begann die zweite Hälfte eben zehn Minuten später. Die Meisterschaftsfeier samt der Weißbierduschen ließ sich dann im Anschluss aus der Bierperspektive verfolgen – an einige Gläser waren Go-Pro-Kameras geschraubt.

DFB sendet fatale Botschaft an die Fans

Im Einzelnen ist das nicht weiter schlimm, in der Summe dann schon. Der Verband läuft Gefahr, die Fans vor lauter Brimborium zu verlieren. Immer öfter haben sie das Gefühl, nicht mehr zu sein als austauschbare Statisten in einem Schauspiel, das nur dem Zweck folgt, den Profit einer milliardenschweren Unterhaltungsindustrie weiter zu vermehren. Wenn der DFB Helene Fischer in der Halbzeit auftreten lässt, verstärkt er diesen Eindruck nur noch weiter. Da schwingt die fatale Botschaft mit: Ihr Fans, ihr seid nicht für die Show verantwortlich, eure Stimmung reicht uns nicht. Wer für die Stimmung sorgt, bestimmen wir.

Gepaart mit aberwitzigen Spielergehältern und absurden Transfersummen, die sich längst von der Realität abgekoppelt haben, lässt der Eventgeist des DFB die romantisch verklärte Fassade der Traumfabrik deutscher Fußball bröckeln. Selbst Oliver Bierhoff, Chef-Vermarkter und Verkäufer des Nationalteams, warnt inzwischen davor, die Fans mit lauter Spektakel zu übersättigen. „Irgendwann knallt es dann mal“, sagte der Teammanager im März.

Dabei könnte es doch wirklich so einfach sein: Verband und Liga müssen dem Spiel nur vertrauen. Sie sollten sich darauf besinnen, dass es die Fans sind, mit ihren Gesängen und Choreografien, die einem Finale einen besonderen Rahmen schenken. Sie müssen einsehen, dass es keine am Reißbrett geplante Halbzeitshow von Helene Fischer braucht, sondern es am Ende immer noch der Fußball und seine Protagonisten sind, die die besten Geschichten schreiben.