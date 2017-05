Eine weitere Festnahme: Polizisten stehen vor einem Wohnhaus in Manchester. (dpa)

Ein 23-jähriger Mann ist im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Manchester festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Montag in der nordenglischen Stadt mit. Damit hat sich die Zahl der Festgenommenen auf derzeit 14 erhöht. Außerdem gab es laut Polizei am Montagmorgen weitere Durchsuchungen in Manchester.

Am Sonntag hatten die Behörden Bilder des Attentäters Salman Abedi veröffentlicht. Sie zeigen den mutmaßlichen Islamisten kurz vor seinem Selbstmordanschlag auf ein Popkonzert. Auf den zwei Fotos von Video-Überwachungskameras trägt der 22-Jährige Brite libyscher Abstammung einen Rucksack. Gekleidet ist er in eine schwarze Daunenweste, Jeans und Turnschuhe; zudem trägt er eine Baseballkappe, eine Brille und Bart. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise zu einer Wohnung im Stadtzentrum, in der sich Abedi unmittelbar vor der Bluttat aufgehalten haben soll.

Die britische Polizei hat am Sonnabend eine positive Zwischenbilanz ihrer Ermittlungen gezogen. Ein großer Teil des islamistischen Netzwerks um den Täter sei gefasst, sagte der oberste Ermittler Mark Rowley. Abedi hatte am Montagabend nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande einen Sprengsatz gezündet und 22 Menschen mit in den Tod gerissen. (dpa)