Spekulationen über mögliche neue Abschiebungen nach Afghanistan

Trotz der Krisenlage in Afghanistan könnte nach Medienberichten in der kommenden Woche erneut ein sogenannter Abschiebeflug in Richtung Kabul starten.