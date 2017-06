Verbrannte Autos, die Reste einer Barrikade und herumliegende Pflastersteine sind am 17. Juni 2017 in Berlin in der Rigaer Straße zu sehen. (dpa)

Bei neuen Ausschreitungen in der Rigaer Straße in Berlin sind in der Nacht zum Samstag vier Polizisten verletzt worden. Dutzende Vermummte randalierten, es flogen Flaschen, Steine und Böller. Die Feuerwehr musste nach Polizeiangaben unter anderem brennende Müllcontainer und Fahrzeuge löschen, auch ein Toilettenhäuschen brannte. Mit einem Großaufgebot beruhigte die Polizei die Lage. Vier Männer im Alter von 22 bis 29 Jahren wurden festgenommen.

Unbekannte hatten gegen Mitternacht auf der Kreuzung Liebigstraße/Rigaer Straße Straßenbarrikaden und parkende Autos angezündet. Nach Angaben der Polizei hatten Vermummte zunächst ein Feuer auf der Kreuzung entzündet. Als eine Einsatzhundertschaft den Weg für die Feuerwehr freizuräumen versuchte, seien die Beamten massiv beworfen worden. Ein Polizeihubschrauber leuchtete den Bereich von oben aus, da die Straßenlaternen offenbar manipuliert oder beschädigt worden waren.

Warum es zu der Randale kam, war zunächst unklar.

Am Samstagmorgen waren die Sicherheitskräfte weiter damit beschäftigt, die Vorfälle aufzuarbeiten.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen besonders schweren Landfriedensbruchs, Brandstiftung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Seit Jahren Konflikte in der Gegend

In der Rigaer Straße im Stadtteil Friedrichshain kommt es seit Jahren zu Konflikten zwischen der Polizei und Linksextremen. In einigen Häusern leben Unterstützer der linksautonomen Szene.

Im vergangenen Sommer eskalierte der Streit zwischen den Behörden und Besetzern eines Hauses in der Rigaer Straße 94. Die Polizei war damals gegen die Nutzer vorgerückt, obwohl der Eigentümer der Immobilie keinen Räumungstitel vorgelegt hatte. Deshalb urteilte das Landgericht Berlin, dass die in dem Haus lebenden Mitglieder eines alternativen Wohnprojektes in das Haus zurückkehren dürfen. Den damaligen Innensenator Frank Henkel (CDU) hatte der Vorfall unter Druck gebracht. (dpa/cah)