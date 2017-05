Aufenthaltsgestattung: Damit ist Flüchtlingen nur der Aufenthalt während des Asylverfahrens erlaubt. Viele Flüchtlinge klagen vor Verwaltungsgerichten gegen ihre Asylbescheide. (dpa)

Die Zahl der Asylklagen vor den deutschen Verwaltungsgerichten ist stark gestiegen. Im ersten Quartal 2017 gingen bei den Verwaltungsgerichten bundesweit rund 97.000 Haupt- und Eilverfahren gegen Asylbescheide ein. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr gingen knapp 181.600 Verfahren ein. Damit sei bereits die Hälfte der Verfahrenszahl des Vorjahres überschritten worden. Dies berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag) unter Berufung auf Zahlen der Landesjustizministerien.

600 Verfahren in Bremen bis Ende März

Die bundesweite Entwicklung zeigt sich auch in Niedersachsen und Bremen. Auch hier stieg die Zahl der Klagen von abgelehnten oder nicht voll anerkannten Asylbewerbern stark. Während es in Niedersachsen im gesamten Jahr 2016 15.700 Verfahren gab, waren es bis Ende März schon knapp 6000 Verfahren. Dies teilte ein Sprecher des Niedersächsischen Justizministeriums mit. Wie stark der Anstieg ist, wird deutlich bei einem Blick auf das Jahr 2015: Da waren es nur 9200 Verfahren.

Das Land Bremen verzeichnete von Januar bis März demnach rund 600 Verfahren - etwa 34 Prozent mehr als im ersten Quartal 2016. In Bremen waren es im gesamten Jahr 2015 nur 900 Verfahren. Das bedeutet, dass allein in den ersten drei Monaten in 2017 zwei Drittel des Wertes von 2015 erreicht worden sind. Allerding: Die Entwicklung war von Experten bereits früh erwartet worden. Denn je mehr Asylbescheide verschickt sind, desto mehr Arbeit wartet auf die Gerichte.

"Die Belastung für die Gerichte ist dramatisch"

"Die Verfahren blockieren die Verwaltungsgerichtsbarkeit", sagte Robert Seegmüller im Gespräch mit der Funke-Redaktion. Der Vorsitzende des Bunds deutscher Verwaltungsrichter äußerte sich besorgt über die Auswirkungen: "Die Belastung für die Gerichte ist dramatisch. Der Zustand ist an vielen Verwaltungsgerichten kaum noch auszuhalten."

„Sobald diese Welle an Verfahren erledigt sein wird, gehen wir von einer Normalisierung der Lage aus", sagte der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) in dem Bericht. Die starke Belastung sei ein temporäres Phänomen. Auch in Bremen wurde das Thema schon im August 2015 diskutiert, als sich der drastische Sprung bei den Asylverfahren abzeichnete. Damals hatte ein Sprecher des Bremer Justizsenators im WESER-KURIER gesagt, dass man prüfen werde, wie die Richter des Verwaltungsgerichts entlastet werden können. (dpa/cah)